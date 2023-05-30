Йожеф САБО: «Я не против Луческу, но нужно оставлять Шовковского»
Экс-тренер «Динамо» верит в Александра Шовковского
Бывший тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо ответил на вопрос о том, что должен тренировать команду в следующем сезоне:
«Увидим, каким будет выбор руководства «Динамо» – останется руководить Шовковским или вернется Луческу. Я не против Луческу, но, по моему мнению, нужно оставлять Шовковского. Мирча может подсказывать, оставшись в тренерском штабе. Это нормальное явление.
Что касается турнира, то считаю Лигу конференций никому не нужной. Там играют середнячки, некоторые выставляют дубль, матчи, часто играют с ответственностью товарищеских. Думаю, что «Динамо» точно пройдет в группу и сможет из нее выйти. Там нет сильных соперников на таких стадиях».
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