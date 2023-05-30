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  4. Йожеф САБО: «Я не против Луческу, но нужно оставлять Шовковского»
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 17:04 |
861
1

Йожеф САБО: «Я не против Луческу, но нужно оставлять Шовковского»

Экс-тренер «Динамо» верит в Александра Шовковского

30 мая 2023, 17:04 |
861
1
Йожеф САБО: «Я не против Луческу, но нужно оставлять Шовковского»
Е.Кравс. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо ответил на вопрос о том, что должен тренировать команду в следующем сезоне:

«Увидим, каким будет выбор руководства «Динамо» – останется руководить Шовковским или вернется Луческу. Я не против Луческу, но, по моему мнению, нужно оставлять Шовковского. Мирча может подсказывать, оставшись в тренерском штабе. Это нормальное явление.

Что касается турнира, то считаю Лигу конференций никому не нужной. Там играют середнячки, некоторые выставляют дубль, матчи, часто играют с ответственностью товарищеских. Думаю, что «Динамо» точно пройдет в группу и сможет из нее выйти. Там нет сильных соперников на таких стадиях».

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Йожеф Сабо Александр Шовковский Динамо Киев Мирча Луческу
Источник 1927.kiev.ua
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axylinam
Из вратарей редко получаются топовые тренеры, их тренерский талант не выходит дальше штрафной площадки
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