Ролан Гаррос30 мая 2023, 15:49 |
553
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
В среду на корты Парижа выйдут две украинки
30 мая 2023, 15:49 |
553
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31 мая продолжатся поединки основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде и стартуют матчи парного разряда.
В среду на корты Парижа выйдут две украинки.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Второй круг одиночного разряда
Корт Симон Матье. 1-й запуск (12:00)
Элина Свитолина [SR] – Сторм Хантер [Q]
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Корт №2. 1-й запуск (12:00)
Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Ингрид Нил / У Фансень
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