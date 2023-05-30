Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
Ролан Гаррос
30 мая 2023, 15:49 |
553
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 31 мая

В среду на корты Парижа выйдут две украинки

30 мая 2023, 15:49 |
553
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

31 мая продолжатся поединки основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде и стартуют матчи парного разряда.

В среду на корты Парижа выйдут две украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Второй круг одиночного разряда

Корт Симон Матье. 1-й запуск (12:00)
Элина Свитолина [SR] – Сторм Хантер [Q]

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

Корт №2. 1-й запуск (12:00)
Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Ингрид Нил / У Фансень

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Экс-министр иностранных дел Косова раскритиковал Джоковича, вспомнив Крым
Федерация тенниса Франции объяснила, почему не накажет Джоковича
Украинки узнали соперниц в миксте Ролан Гаррос
расписание Ролан Гаррос 2023 Элина Свитолина Надежда Киченок
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда Бондарю мяч отдают, то все за сердце хватаются»
Футбол | 30 мая 2023, 08:49 6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда Бондарю мяч отдают, то все за сердце хватаются»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда Бондарю мяч отдают, то все за сердце хватаются»

Футбольный эксперт выделил игрока «Шахтера» со знаком минус

Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Теннис | 29 мая 2023, 18:03 31
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира

Элина в двух сетах обыграла Мартину Тревизан

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 30.05.2023, 13:30
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Теннис | 29.05.2023, 13:38
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1
Футбол | 29.05.2023, 23:40
За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1
За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам
Ролан Гаррос-2023. Призовые по раундам
29.05.2023, 09:50
Теннис
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
30.05.2023, 05:19 3
Теннис
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
29.05.2023, 05:30 33
Футбол
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
29.05.2023, 17:42 6
Футбол
Секс-символ бокса призналась, что не отказалась бы от брака с Ломаченко
Секс-символ бокса призналась, что не отказалась бы от брака с Ломаченко
29.05.2023, 12:46 4
Бокс
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
28.05.2023, 17:35 5
Футбол
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные
30.05.2023, 06:39 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности