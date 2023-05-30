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  4. Украинки узнали соперниц в миксте Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
30 мая 2023, 15:24 |
408
0

Украинки узнали соперниц в миксте Ролан Гаррос

В парном смешанном разряде Украину представят две теннисистки

30 мая 2023, 15:24 |
408
0
Украинки узнали соперниц в миксте Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка парного смешанного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.

В миксте Украину представят две теннисистки.

Матчи первого круга с участием украинок

Марта Костюк / Марсело Аревало [7] – Вера Звонарева / Андрес Мольтени

Людмила Киченок / Мэттью Эбден [5] – Эна Сибахара / Джексон Витроу

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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