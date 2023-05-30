Ролан Гаррос30 мая 2023, 15:24 |
408
0
Украинки узнали соперниц в миксте Ролан Гаррос
В парном смешанном разряде Украину представят две теннисистки
30 мая 2023, 15:24 |
408
0
Состоялась жеребьевка парного смешанного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.
В миксте Украину представят две теннисистки.
Матчи первого круга с участием украинок
Марта Костюк / Марсело Аревало [7] – Вера Звонарева / Андрес Мольтени
Людмила Киченок / Мэттью Эбден [5] – Эна Сибахара / Джексон Витроу
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 мая 2023, 18:59 31
«Шахтер» – чемпион, «Днепр-1» и «Заря» борются за ЛЧ, «Динамо» – в ЛК, а что ниже?
Теннис | 29 мая 2023, 13:38 45
Даяна в двух сетах уступила Донне Векич
Футбол | 29.05.2023, 17:42
Теннис | 30.05.2023, 05:19
Футбол | 30.05.2023, 10:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.05.2023, 12:46 4
28.05.2023, 17:54 6
29.05.2023, 18:03 31
29.05.2023, 05:30 33
28.05.2023, 23:05 14
28.05.2023, 16:57 63
29.05.2023, 10:04 3
30.05.2023, 09:37 4