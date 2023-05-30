Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ

Стало известно, что команда, которая по итогам сезона УПЛ займет 2-е место, во втором квалификационном раунде сыграет против швейцарского «Серветта» или греческого «Панатинайкоса».

Одна из этих команд выпадет вице-чемпиону Украины в рамках League Path квалификации. Для выхода в группу ЛЧ «Днепру-1» или «Заре» нужно будет пройти трех соперников.

Перед последним туром УПЛ команды делят второе место с 64 очками.

Группу ЛЧ себе гарантировал «Шахтер».