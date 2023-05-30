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Лига чемпионов
30 мая 2023, 14:12 | Обновлено 30 мая 2023, 15:16
2387
4

Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ

Серветт или Панатинаикос

30 мая 2023, 14:12 | Обновлено 30 мая 2023, 15:16
2387
4
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
ФК Заря

Стало известно, что команда, которая по итогам сезона УПЛ займет 2-е место, во втором квалификационном раунде сыграет против швейцарского «Серветта» или греческого «Панатинайкоса».

Одна из этих команд выпадет вице-чемпиону Украины в рамках League Path квалификации. Для выхода в группу ЛЧ «Днепру-1» или «Заре» нужно будет пройти трех соперников.

Перед последним туром УПЛ команды делят второе место с 64 очками.

Группу ЛЧ себе гарантировал «Шахтер».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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onco-clown
Ну хоть с Шахтером без ЛЧ не останемся на следующий сезон. А Заря или Днепр, с учетом как наши играют в квалификациях, вылетают от клубов из Казахстана и т.д., не верится, что пройдут.
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+5
fitnes_sports066
Опыт и история в Европе у Серветта хорошая.
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0
AK..228
Зоря була б надійнішим варіантом для ЛЧ
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0
8number
Хлопці з серветту зірку піймали, на підйомі будуть грати — шансів немає. Краще панатінайкос 
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0
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