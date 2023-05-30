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  4. ХАВИ: «Месси принесет нам много пользы. Я сказал об этом президенту клуба»
Испания
30 мая 2023, 13:15 |
296
0

ХАВИ: «Месси принесет нам много пользы. Я сказал об этом президенту клуба»

Хави ждет возвращения Месси

30 мая 2023, 13:15 |
296
0
ХАВИ: «Месси принесет нам много пользы. Я сказал об этом президенту клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Тренер «Барселоны» Хави уверен, что Лионель Месси остается очень важным игроком, который принесет много пользы в случае возвращения в каталонскую команду.

«У меня нет сомнений, что Месси нам поможет, если вернется в «Барселону». И я сказал об этом президенту клуба. Месси остается ключевым игроком. Он - победитель, лидер и игрок, который делает разницу. У нас сейчас нет того состава, который был в 2010 году».

«Месси даст нам последний пас, ключевые голы... В финальной трети поля Лео остается определяющим футболистом. Дверь для него открыта», — сказал Хави.

Месси после завершения сезона покинет ПСЖ, однако у форварда есть много вариантов продолжения карьеры, включая Саудовскую Аравию и МЛС.

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Лионель Месси Хави Барселона
Источник The Athletic
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