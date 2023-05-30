ХАВИ: «Месси принесет нам много пользы. Я сказал об этом президенту клуба»

Тренер «Барселоны» Хави уверен, что Лионель Месси остается очень важным игроком, который принесет много пользы в случае возвращения в каталонскую команду.

«У меня нет сомнений, что Месси нам поможет, если вернется в «Барселону». И я сказал об этом президенту клуба. Месси остается ключевым игроком. Он - победитель, лидер и игрок, который делает разницу. У нас сейчас нет того состава, который был в 2010 году».

«Месси даст нам последний пас, ключевые голы... В финальной трети поля Лео остается определяющим футболистом. Дверь для него открыта», — сказал Хави.

Месси после завершения сезона покинет ПСЖ, однако у форварда есть много вариантов продолжения карьеры, включая Саудовскую Аравию и МЛС.