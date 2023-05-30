ATP30 мая 2023, 13:48 | Обновлено 30 мая 2023, 14:03
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Сачко обыграл португальца в первом круге челленджера в Италии
Виталий оказался сильнее Жоао Соузы
30 мая 2023, 13:48 | Обновлено 30 мая 2023, 14:03
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№275 АТР) стартовал с победы в основе на грунтовом челленджере в Виченце (Италия).
В первом раунде основной сетки украинец, который прошел квалификацию, одолел Жоао Соузу из Португалии (№260 АТР).
Виченца. Первый круг
Виталий Сачко (Украина, Q) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:2, 7:6(4)
В следующем раунде Сачко сыграет против седьмого сеяного Франсиско Комесаны из Аргентины (№241 АТР).
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