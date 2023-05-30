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ATP
30 мая 2023, 13:48 | Обновлено 30 мая 2023, 14:03
182
0

Сачко обыграл португальца в первом круге челленджера в Италии

Виталий оказался сильнее Жоао Соузы

30 мая 2023, 13:48 | Обновлено 30 мая 2023, 14:03
182
0
Сачко обыграл португальца в первом круге челленджера в Италии
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№275 АТР) стартовал с победы в основе на грунтовом челленджере в Виченце (Италия).

В первом раунде основной сетки украинец, который прошел квалификацию, одолел Жоао Соузу из Португалии (№260 АТР).

Виченца. Первый круг
Виталий Сачко (Украина, Q) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:2, 7:6(4)

В следующем раунде Сачко сыграет против седьмого сеяного Франсиско Комесаны из Аргентины (№241 АТР).

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Виталий Сачко Жоао Соуза АТР Виченца
Источник Sport.ua
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