Сачко обыграл португальца в первом круге челленджера в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№275 АТР) стартовал с победы в основе на грунтовом челленджере в Виченце (Италия).

В первом раунде основной сетки украинец, который прошел квалификацию, одолел Жоао Соузу из Португалии (№260 АТР).

Виченца. Первый круг

Виталий Сачко (Украина, Q) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:2, 7:6(4)

В следующем раунде Сачко сыграет против седьмого сеяного Франсиско Комесаны из Аргентины (№241 АТР).