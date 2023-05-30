Серхио БУСКЕТС: «В Европе не останусь, чтобы не играть против Барселоны»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс по итогам сезона покидает каталонскую команду, однако не собирается оставаться в Европе и не исключает переезд в США.

«Я не собираюсь играть еще много лет. Но меня и мою семью интересует возможность жить в США. Оценим все варианты, но могу сказать, что продолжу карьеру не в Европе».

«Мне бы не хотелось встретиться против «Барселоны» в каком-то важном матче или турнире», — сказал Бускетс.

Ранее сообщалось, что у игрока есть варианты в МЛС и Саудовской Аравии.