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  4. Серхио БУСКЕТС: «В Европе не останусь, чтобы не играть против Барселоны»
Испания
30 мая 2023, 12:11 |
366
0

Серхио БУСКЕТС: «В Европе не останусь, чтобы не играть против Барселоны»

Игрок может перебраться в США

30 мая 2023, 12:11 |
366
0
Серхио БУСКЕТС: «В Европе не останусь, чтобы не играть против Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс по итогам сезона покидает каталонскую команду, однако не собирается оставаться в Европе и не исключает переезд в США.

«Я не собираюсь играть еще много лет. Но меня и мою семью интересует возможность жить в США. Оценим все варианты, но могу сказать, что продолжу карьеру не в Европе».

«Мне бы не хотелось встретиться против «Барселоны» в каком-то важном матче или турнире», — сказал Бускетс.

Ранее сообщалось, что у игрока есть варианты в МЛС и Саудовской Аравии.

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Источник The Athletic
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