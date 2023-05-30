Испания30 мая 2023, 12:11 |
366
0
Серхио БУСКЕТС: «В Европе не останусь, чтобы не играть против Барселоны»
Игрок может перебраться в США
30 мая 2023, 12:11 |
366
0
Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс по итогам сезона покидает каталонскую команду, однако не собирается оставаться в Европе и не исключает переезд в США.
«Я не собираюсь играть еще много лет. Но меня и мою семью интересует возможность жить в США. Оценим все варианты, но могу сказать, что продолжу карьеру не в Европе».
«Мне бы не хотелось встретиться против «Барселоны» в каком-то важном матче или турнире», — сказал Бускетс.
Ранее сообщалось, что у игрока есть варианты в МЛС и Саудовской Аравии.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе из команды Бускетса
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 30 мая 2023, 06:39 4
Ночь на 30 мая спокойной в столице не была
Война | 30 мая 2023, 10:45 14
Беспилотники залетели в столицу
Футбол | 30.05.2023, 12:54
Футбол | 29.05.2023, 23:40
Футбол | 29.05.2023, 17:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.05.2023, 05:19 3
28.05.2023, 22:35 4
28.05.2023, 17:54 6
28.05.2023, 14:40 19
28.05.2023, 16:57 63
28.05.2023, 12:13 17
28.05.2023, 18:32 8
Футбол