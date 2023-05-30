Украина. Премьер лига30 мая 2023, 11:10 |
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Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
Пока наставник не гарантировал себе работу на новый сезон
30 мая 2023, 11:10 |
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По информации ТаТоТаке, судьба наставника Александра Кучера в «Днепре-1» будет решаться в ближайшее время, так как у клуба пока нет уверенности в тренере.
При этом «Днепр-1» провел хороший сезон и до последнего боролся за чемпионский титул, а перед финальным туром остается претендентом на выход в Лигу чемпионов.
Пока нет информации, рассматривает ли руководство клуба конкретных кандидатов в случае расставания с Кучером.
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