Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера

По информации ТаТоТаке, судьба наставника Александра Кучера в «Днепре-1» будет решаться в ближайшее время, так как у клуба пока нет уверенности в тренере.

При этом «Днепр-1» провел хороший сезон и до последнего боролся за чемпионский титул, а перед финальным туром остается претендентом на выход в Лигу чемпионов.

Пока нет информации, рассматривает ли руководство клуба конкретных кандидатов в случае расставания с Кучером.