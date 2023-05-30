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  4. Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 11:10 |
1280
0

Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера

Пока наставник не гарантировал себе работу на новый сезон

30 мая 2023, 11:10 |
1280
0
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
ФК Днепр-1. Александр Кучер

По информации ТаТоТаке, судьба наставника Александра Кучера в «Днепре-1» будет решаться в ближайшее время, так как у клуба пока нет уверенности в тренере.

При этом «Днепр-1» провел хороший сезон и до последнего боролся за чемпионский титул, а перед финальным туром остается претендентом на выход в Лигу чемпионов.

Пока нет информации, рассматривает ли руководство клуба конкретных кандидатов в случае расставания с Кучером.

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Источник ТаТоТаке
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