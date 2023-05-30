«Твои планы лучше моих мечт»: Мудрик обратился к Богу

22-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился своими впечатлениями от первого сезона в английской Премьер-лиге.

«Боже, если сегодня я потеряю надежду, просто напомни мне, что твои планы лучше моих мечт. «Синие», спасибо за поддержку в этом сезоне», - написал Мудрик.

Напомним, Мудрик перебрался в «Челси» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Шахтера» за 70 миллионов евро + бонусы. За это время Мудрик провел за «Челси» 17 игр, сделал две голевые передачи.