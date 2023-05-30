Англия30 мая 2023, 10:55 | Обновлено 30 мая 2023, 11:04
874
4
«Твои планы лучше моих мечт»: Мудрик обратился к Богу
Украинский вингер «Челси» подвел итоги сезона
30 мая 2023, 10:55 | Обновлено 30 мая 2023, 11:04
874
4
22-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился своими впечатлениями от первого сезона в английской Премьер-лиге.
«Боже, если сегодня я потеряю надежду, просто напомни мне, что твои планы лучше моих мечт. «Синие», спасибо за поддержку в этом сезоне», - написал Мудрик.
Напомним, Мудрик перебрался в «Челси» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Шахтера» за 70 миллионов евро + бонусы. За это время Мудрик провел за «Челси» 17 игр, сделал две голевые передачи.
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А Бог же един и точно знает українську мову!
взагалі то для звернення до бога є спеціальні форми і спеціальні місця.
та і подібні звернення - річ глибоко особиста, не призначенна ні для чужих вух, ні для чужих очей.