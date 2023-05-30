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  4. Дэнни УЭЛБЕК: «Выбраться из низов до самого верха – выдающееся достижение»
Англия
30 мая 2023, 09:09 | Обновлено 30 мая 2023, 09:15
707
0

Дэнни УЭЛБЕК: «Выбраться из низов до самого верха – выдающееся достижение»

Форвард «Брайтона» – о выходе в Лигу Европы

30 мая 2023, 09:09 | Обновлено 30 мая 2023, 09:15
707
0
Дэнни УЭЛБЕК: «Выбраться из низов до самого верха – выдающееся достижение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Уэлбек

Форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек высказался о завоевании путевки в Лигу Европы.

«Это многое значит. Мы действительно усердно поработали в этом сезоне. Было непросто, случился переходный период в связи с назначением нового главного тренера, но все отреагировали как нельзя лучше. Здорово выйти в Лигу Европы.

Выбраться из низов до самого верха – это выдающееся достижение. Это благодаря некоторым потрясающим людям. Мы хотим прогрессировать как футболисты и люди каждый день. У нас отличная команда для молодых игроков, которые хотят прийти в профессиональный коллектив и играть в основном составе. Этот клуб на подъеме, и мы с нетерпением ждем следующего розыгрыша Лиги Европы», - сказал Уэлбек.

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Дэнни Уэлбек Брайтон Лига Европы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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