Дэнни УЭЛБЕК: «Выбраться из низов до самого верха – выдающееся достижение»
Форвард «Брайтона» – о выходе в Лигу Европы
Форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек высказался о завоевании путевки в Лигу Европы.
«Это многое значит. Мы действительно усердно поработали в этом сезоне. Было непросто, случился переходный период в связи с назначением нового главного тренера, но все отреагировали как нельзя лучше. Здорово выйти в Лигу Европы.
Выбраться из низов до самого верха – это выдающееся достижение. Это благодаря некоторым потрясающим людям. Мы хотим прогрессировать как футболисты и люди каждый день. У нас отличная команда для молодых игроков, которые хотят прийти в профессиональный коллектив и играть в основном составе. Этот клуб на подъеме, и мы с нетерпением ждем следующего розыгрыша Лиги Европы», - сказал Уэлбек.
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