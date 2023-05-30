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  4. Тотти поделился ожиданиями от финала ЛЕ Севилья – Рома
Лига Европы
30 мая 2023, 07:55 |
532
0

Тотти поделился ожиданиями от финала ЛЕ Севилья – Рома

Легендарный игрок римского клуба – о предстоящем поединке за трофей

30 мая 2023, 07:55 |
532
0
Тотти поделился ожиданиями от финала ЛЕ Севилья – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал, чего ждет от грядущего финального матча Лиги Европы, в котором «волки» встретятся с «Севильей» в Будапеште.

«Думаю, у «Севильи» больше опыта в этих финалах. Они сыграли в шести финалах и выиграли все шесть. Так что рано или поздно, если повезет, они проиграют. С Моуриньо во главе у «Ромы» есть эта фантастическая возможность. Он тренер с большим опытом в таких играх, поэтому он примет вызов наилучшим образом, чтобы вывести команду на первое место.

С таким тренером, у которого такая сильная личность, все проще. Специалисты, как Моуриньо привыкли побеждать, поэтому они могут передать этот победный менталитет команде – и я думаю, что он именно это и делает», – заявил Тотти.

Финал Лиги Европы матч между «Севильей» и «Ромой» состоится в среду, 31 мая, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Франческо Тотти Рома Рим Севилья Севилья - Рома Лига Европы
Источник Football-Italia
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