Юрий Вернидуб провел 350-й матч в ЧУ в качестве игрока и тренера

Юрий Вернидуб провел 350-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера.

Он стал 9-м, кому покорился этот рубеж на двух поприщах. 102 встречи Вернидуб отыграл в УПЛ в рядах запорожского «Металлурга» и «Торпедо», а в 248 поединках руководил действиями «Зари» и «Кривбасса» с тренерского помоста.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 350 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера