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  4. Юрий Вернидуб провел 350-й матч в ЧУ в качестве игрока и тренера
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 06:58 |
91
0

Юрий Вернидуб провел 350-й матч в ЧУ в качестве игрока и тренера

В УПЛ Вернидуб играл за запорожский «Металлург» и «Торпедо», а тренировал – «Зарю» и «Кривбасс»

30 мая 2023, 06:58 |
91
0
Юрий Вернидуб провел 350-й матч в ЧУ в качестве игрока и тренера
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб провел 350-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера.

Он стал 9-м, кому покорился этот рубеж на двух поприщах. 102 встречи Вернидуб отыграл в УПЛ в рядах запорожского «Металлурга» и «Торпедо», а в 248 поединках руководил действиями «Зари» и «Кривбасса» с тренерского помоста.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 350 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр,

Закарпатье,

456

206

250

Карпаты, Александрия

Александрия,

Карпаты, Минай

2.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

Динамо

433

426

7

3.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь,

Ворскла

426

260

166

Кривбасс, Ворскла

4.

Руслан КОСТЫШИН

Арсенал, Днепр, Кривбасс

Колос

424

359

65

5.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты, Шахтер,

Карпаты

407

400

7

Металлург З, Таврия

Волынь, Закарпатье

6.

Руслан РОТАНЬ

Днепр, Динамо

Александрия

391

375

16

7.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Днепр, ЦСКА/Арсенал,

Арсенал

357

356

1

Металлург Д, Шахтер,

Ильичевец, Ворскла

8.

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо, Днепр,

Львов, Оболонь,

356

257

99

Черноморец, Карпаты,

Металлург З, Ингулец

Металлург З, Оболонь,

Волынь, Борисфен

9.

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З, Торпедо

Заря, Кривбасс

350

102

248

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Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог
Источник Sport.ua
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