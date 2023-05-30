Юрий Вернидуб провел 350-й матч в ЧУ в качестве игрока и тренера
В УПЛ Вернидуб играл за запорожский «Металлург» и «Торпедо», а тренировал – «Зарю» и «Кривбасс»
Юрий Вернидуб провел 350-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера.
Он стал 9-м, кому покорился этот рубеж на двух поприщах. 102 встречи Вернидуб отыграл в УПЛ в рядах запорожского «Металлурга» и «Торпедо», а в 248 поединках руководил действиями «Зари» и «Кривбасса» с тренерского помоста.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все, кто провел 350 матчей в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера
|
|
|
Клубы
|
|
Матчи
|
|
|
|
|
Игрок
|
Тренер
|
Всего
|
И
|
Т
|
1.
|
Владимир ШАРАН
|
Динамо, Днепр,
|
Закарпатье,
|
456
|
206
|
250
|
|
|
Карпаты, Александрия
|
Александрия,
|
|
|
|
|
|
|
Карпаты, Минай
|
|
|
|
2.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
Динамо
|
433
|
426
|
7
|
3.
|
Василий САЧКО
|
Таврия, Волынь,
|
Ворскла
|
426
|
260
|
166
|
|
|
Кривбасс, Ворскла
|
|
|
|
|
4.
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Арсенал, Днепр, Кривбасс
|
Колос
|
424
|
359
|
65
|
5.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Карпаты, Шахтер,
|
Карпаты
|
407
|
400
|
7
|
|
|
Металлург З, Таврия
|
|
|
|
|
|
|
Волынь, Закарпатье
|
|
|
|
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр, Динамо
|
Александрия
|
391
|
375
|
16
|
7.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Днепр, ЦСКА/Арсенал,
|
Арсенал
|
357
|
356
|
1
|
|
|
Металлург Д, Шахтер,
|
|
|
|
|
|
|
Ильичевец, Ворскла
|
|
|
|
|
8.
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Динамо, Днепр,
|
Львов, Оболонь,
|
356
|
257
|
99
|
|
|
Черноморец, Карпаты,
|
Металлург З, Ингулец
|
|
|
|
|
|
Металлург З, Оболонь,
|
|
|
|
|
|
|
Волынь, Борисфен
|
|
|
|
|
9.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З, Торпедо
|
Заря, Кривбасс
|
350
|
102
|
248
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