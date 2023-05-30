ПСЖ готовится ослабить Арсенал, выкупив одного из его лидеров

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Сообщается, что у парижского «ПСЖ» растет интерес к подписанию 24-летнего норвежца, который, напомним, является одним из лидеров лондонской команды.

В сезоне-2022/2023 Эдегор провел за «канониров» во всех турнирах 45 матчей, забил 15 голов, сделал 8 ассистов.