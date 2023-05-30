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Англия
30 мая 2023, 04:58 | Обновлено 30 мая 2023, 05:06
505
0

ПСЖ готовится ослабить Арсенал, выкупив одного из его лидеров

Парижане сохраняют интересен с Эдегору

30 мая 2023, 04:58 | Обновлено 30 мая 2023, 05:06
505
0
ПСЖ готовится ослабить Арсенал, выкупив одного из его лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Сообщается, что у парижского «ПСЖ» растет интерес к подписанию 24-летнего норвежца, который, напомним, является одним из лидеров лондонской команды.

В сезоне-2022/2023 Эдегор провел за «канониров» во всех турнирах 45 матчей, забил 15 голов, сделал 8 ассистов.

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Мартин Эдегор ПСЖ Арсенал Лондон
Источник Daily Mail
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