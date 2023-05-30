Англия30 мая 2023, 04:58 | Обновлено 30 мая 2023, 05:06
505
0
ПСЖ готовится ослабить Арсенал, выкупив одного из его лидеров
Парижане сохраняют интересен с Эдегору
30 мая 2023, 04:58 | Обновлено 30 мая 2023, 05:06
505
0
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Сообщается, что у парижского «ПСЖ» растет интерес к подписанию 24-летнего норвежца, который, напомним, является одним из лидеров лондонской команды.
В сезоне-2022/2023 Эдегор провел за «канониров» во всех турнирах 45 матчей, забил 15 голов, сделал 8 ассистов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 мая 2023, 10:42 1
«Шмели» хотят изменений в составе
Теннис | 29 мая 2023, 18:03 30
Элина в двух сетах обыграла Мартину Тревизан
Футбол | 29.05.2023, 22:23
Футбол | 29.05.2023, 15:45
Футбол | 30.05.2023, 00:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.05.2023, 05:30 31
28.05.2023, 23:05 14
Теннис
28.05.2023, 18:32 8
28.05.2023, 17:54 6
28.05.2023, 13:20 47
28.05.2023, 00:25 7
28.05.2023, 16:57 63