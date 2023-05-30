Другие новости30 мая 2023, 04:18 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая
Важные события во всех видах спорта
30 мая 2023, 04:18 |
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Во вторник, 30 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:30 США U-20 – Новая Зеландия U-20
00:00 Узбекистан U-20 – Израиль U-20
ТЕННИС
12:00 Ангелина Калинина – Диана Парри
13:30 Ольга Данилович – Катерина Байндл
14:00 Леся Цуренко – Барбора Крейчикова
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