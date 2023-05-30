СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая

Во вторник, 30 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 США U-20 – Новая Зеландия U-20

1.32 – 5.65 – 8.70

00:00 Узбекистан U-20 – Израиль U-20

2.70 – 3.24 – 2.67

ТЕННИС

12:00 Ангелина Калинина – Диана Парри

1.34 – 3.30

13:30 Ольга Данилович – Катерина Байндл

1.19 – 4.78

14:00 Леся Цуренко – Барбора Крейчикова

3.50 – 1.31