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30 мая 2023, 04:18 |
12
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая

Важные события во всех видах спорта

30 мая 2023, 04:18 |
12
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:30 США U-20 – Новая Зеландия U-20

Favbet 1.32 – 5.65 – 8.70

00:00 Узбекистан U-20 – Израиль U-20

Favbet 2.70 – 3.24 – 2.67

ТЕННИС

12:00 Ангелина Калинина – Диана Парри

Favbet 1.34 – 3.30

13:30 Ольга Данилович – Катерина Байндл

Favbet 1.19 – 4.78

14:00 Леся Цуренко – Барбора Крейчикова

Favbet 3.50 – 1.31

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Источник Sport.ua
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