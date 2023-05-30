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  4. МОУРИНЬО: «Такое по силам лишь большим клубам»
Лига Европы
30 мая 2023, 01:57 |
219
0

МОУРИНЬО: «Такое по силам лишь большим клубам»

Португалец дал лестную характеристику «Роме», которую возглавляет

30 мая 2023, 01:57 |
219
0
МОУРИНЬО: «Такое по силам лишь большим клубам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед финалом Лиги Европы с «Севильей» сравнил римский клуб с самыми успешными клубами мира.

«Рим – это город футбола, тут есть чувство принадлежности к чему-то большему. Я не думаю о том, что было раньше. Мой секрет, моя философия – смотреть вперед. Этот финал – новый финал. На этом этапе карьеры я думаю не о личных победах, а том, чтобы сделать подарок болельщикам «Ромы».

Люди, возможно, думают, что я старше, чем на самом деле, поскольку я давно в футболе и уже с седыми волосами, но я не настолько стар, чтобы замкнуть круг [и завершить карьеру]. Вы еще долгое время будете меня видеть.

В футболе важнее всего отношения между людьми. Я говорю футболистам, что они всегда должны отдавать все силы. По этой причине болельщики нас уважают и сопереживают. Мы усердно работаем каждый день, творя историю. Два еврокубковых финала подряд – такое по силам лишь большим клубам, и даже они зачастую не добиваются успеха. И для нас очень важно преуспеть», – заявил Моуриньо.

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Рома» состоится в среду, 31 мая, начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

«Рома», напомним, в предыдущем сезоне-2021/2022 стала победителем премьерного в истории розыгрыша Лиги конференций, после чего завоевала право сыграть в Лиге Европы.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома
Источник Sky Sport Italia
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