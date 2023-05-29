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  4. ВИДЕО. Хавбек Аякса ударил фаната Твенте
Нидерланды
29 мая 2023, 19:31 |
687
0

ВИДЕО. Хавбек Аякса ударил фаната Твенте

Стивен Бергейс заступился за партнера по команде

29 мая 2023, 19:31 |
687
0
ВИДЕО. Хавбек Аякса ударил фаната Твенте
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Бергейс

Вчера, 29 мая «Аякс» в матче заключительного тура чемпионата Нидерландов проиграл «Твенте» со счетом 1:3.

После матча полузащитник «Аякса» Стивен Бергейс возле командного автобуса ударил одного из фанатов «Твенте». По информации СМИ, он сделал это из-за того, что этот фанат ранее позволил себе расистские оскорбления в адрес темнокожего игрока «Аякса» Браяна Бробби.

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Источник Twitter
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