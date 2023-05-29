ВИДЕО. Хавбек Аякса ударил фаната Твенте

Вчера, 29 мая «Аякс» в матче заключительного тура чемпионата Нидерландов проиграл «Твенте» со счетом 1:3.

После матча полузащитник «Аякса» Стивен Бергейс возле командного автобуса ударил одного из фанатов «Твенте». По информации СМИ, он сделал это из-за того, что этот фанат ранее позволил себе расистские оскорбления в адрес темнокожего игрока «Аякса» Браяна Бробби.