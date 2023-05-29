Нидерланды29 мая 2023, 19:31 |
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ВИДЕО. Хавбек Аякса ударил фаната Твенте
Стивен Бергейс заступился за партнера по команде
29 мая 2023, 19:31 |
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Вчера, 29 мая «Аякс» в матче заключительного тура чемпионата Нидерландов проиграл «Твенте» со счетом 1:3.
После матча полузащитник «Аякса» Стивен Бергейс возле командного автобуса ударил одного из фанатов «Твенте». По информации СМИ, он сделал это из-за того, что этот фанат ранее позволил себе расистские оскорбления в адрес темнокожего игрока «Аякса» Браяна Бробби.
Ajax player Steven Berghuis has just punched a FC Twente fan…— george (@StokeyyG2) May 28, 2023
pic.twitter.com/MsipXygbdE
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