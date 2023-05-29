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Англия
29 мая 2023, 18:57 | Обновлено 29 мая 2023, 19:03
181
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу дождаться гимна ЛЧ на Эмирейтс»

Украинский хавбек уже думает о следующем сезоне

29 мая 2023, 18:57 | Обновлено 29 мая 2023, 19:03
181
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу дождаться гимна ЛЧ на Эмирейтс»
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко подвел итоги нынешнего сезона:

«Я даже мечтать не мог о таком теплом приеме, который я получил от всех вас. Мы с моей семьей хотим сказать вам огромное спасибо за это.

Лично я хотел бы выразить огромную благодарность всем «канонирам» во всем мире за вашу поддержку и за то, что вы подталкивали нас до конца этого сезона.

Этот сезон был насыщен разными эмоциями. Иногда мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали. Я очень горжусь тем, что являюсь маленькой частью этого замечательного клуба, и полон уверенности в будущем.

Я уже не могу дождаться, чтобы начать новый сезон под гимн Лиги чемпионов на «Эмирейтс».

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Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник Instagram
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