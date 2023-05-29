Италия29 мая 2023, 17:22 | Обновлено 29 мая 2023, 17:34
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Джузеппе МАРОТТА: «Игроки отдадут все силы ради чести Интера»
Гендиректор «Интера» – о финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
29 мая 2023, 17:22 | Обновлено 29 мая 2023, 17:34
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о шансах команды в предстоящем финале Лиги чемпионов.
«Этот финал – предмет большой гордости для нашего клуба. Мы знаем, что нам предстоит сыграть с очень уважаемым соперником, который является фаворитом, но наши игроки отдадут все силы ради чести «Интера». Они понимают, что это значит», - сказал Маротта.
Матч «Манчестер Сити» – «Интер» состоится 10 июня.
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