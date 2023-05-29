Джузеппе МАРОТТА: «Игроки отдадут все силы ради чести Интера»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о шансах команды в предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Этот финал – предмет большой гордости для нашего клуба. Мы знаем, что нам предстоит сыграть с очень уважаемым соперником, который является фаворитом, но наши игроки отдадут все силы ради чести «Интера». Они понимают, что это значит», - сказал Маротта.

Матч «Манчестер Сити» – «Интер» состоится 10 июня.