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  4. Джузеппе МАРОТТА: «Игроки отдадут все силы ради чести Интера»
Италия
29 мая 2023, 17:22 | Обновлено 29 мая 2023, 17:34
93
0

Джузеппе МАРОТТА: «Игроки отдадут все силы ради чести Интера»

Гендиректор «Интера» – о финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

29 мая 2023, 17:22 | Обновлено 29 мая 2023, 17:34
93
0
Джузеппе МАРОТТА: «Игроки отдадут все силы ради чести Интера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джузеппе Маротта

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о шансах команды в предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Этот финал – предмет большой гордости для нашего клуба. Мы знаем, что нам предстоит сыграть с очень уважаемым соперником, который является фаворитом, но наши игроки отдадут все силы ради чести «Интера». Они понимают, что это значит», - сказал Маротта.

Матч «Манчестер Сити» – «Интер» состоится 10 июня.

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Источник Football-Italia
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