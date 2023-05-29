Цыганков не спас Жирону, Забарный снова в основе, слабая игра Малиновского

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Малиновский вышел на замену

«Марсель» дома уступил «Бресту» – 1:2.

Главные события разворачивались во втором тайме. Очень скоро после перерыва гости вышли вперед. «Марсель» сравнял счет, но не смог удержать даже ничью. Гости выглядели более убедительно в течение матча.



Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных. После первого пропущенного мяча Игор Тудор выпустил украинского хавбека для усиления игры. За почти полчаса на поле Руслан отдал один острый пас в штрафную площадь гостей. Больше ничем особенным не отличился.

После поражения «Марсель» забронировал за собой третье место. Команда Малиновского в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Забарный провел третий матч за основу

«Борнмут» в гостях уступил «Эвертону» – 0:1.

Единственный гол в матче в начале второго тайма забил Абдулайе Дукуре.

Илья Забарный вышел в стартовом составе гостей и отыграл весь матч. В начале второго тайма украинский защитник создал пожар в своей штрафной. Бывший динамовец не смог выиграть верховую борьбу у собственных ворот. Соперник мог надеяться на пенальти, потому что Илья активно помогал себе руками. Но мяч после контакта с головой Забарного попал в форварда «Эвертона» Демарая Грея, который с близкого расстояния не смог переиграть вратаря соперников.



В пропущенном мяче никакой вины украинского защитника нет. Дукуре забил из-за пределов штрафной.

В целом, прогресс Забарного очевиден. От довольно сильно отыграл против мотивированного соперника, нагружавшего оборону «Борнмута» силовой борьбой и навесами.

Для «Борнмута» матч в Ливерпуле ничего не значил. Команда еще раньше гарантировала сохранность места в АПЛ на следующий сезон. Три очка позволили «ирискам» занять 17-е место и также остаться в английской Премьер-лиге.

Слабая игра Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» дома уступила «Бетису» – 1:2.

Хозяева открыли счет в первом тайме. После перерыва андалусийцы смогли забить два мяча.



Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны» и отыграл весь матч. Мичел вернул украинского легионера на правый фланг из центра поля. Цыганков провел откровенно слабый матч. Остроты с его фланга воротам Клаудио Браво почти не было. Собственно, вся «Жирона» выглядела не очень убедительно.

В середине второго тайма украинец оказался у ворот соперника после сейва вратаря, но так и не нашел возможности пробить. В силовой борьбе Борха Иглесиас отправил Цыганкова в нокаут на несколько секунд. Но украинец смог подняться с газона. Делал опасную передачу в штрафную на Тати Кастельяноса, но аргентинец с лета не попал в ворота. Позиция для удара была не самой лучшей. В самом конце матча имел шанс сравнять счет, но украинца опередил Браво. Чилийский вратарь первым добрался до мяча.

После поражения «Жирона» занимает девятую строчку в Ла Лиге. В последнем туре есть возможность побороться за Лигу Конференций.

Соболь восстановился после травмы

Андрей Лунин просидел на скамье запасных победный матч «Реала» против «Севильи» – 2:1.

Виталий Миколенко не успел восстановиться после травмы до матча «Эвертона» с «Борнмутом» (1:0).

Александр Зинченко пропустил из-за травмы матч «Арсенала» против «Вулверхэмптона» (5:0).

Виктор Коваленко провел весь матч «Специи» против «Торино» (0:4) на скамейке запасных.

Михаил Мудрик не вышел на поле в матче «Челси» – «Ньюкасл» (1:1).

Эдуард Соболь восстановился от перелома носа. Попал в заявку «Страсбурга» на игру против ПСЖ (1:1).