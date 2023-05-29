ВИДЕО. Черноморец – Рух: гол + пас украинского Грилиша, автогол кипера
Львовская команда обыгрывает «Черноморец» со счетом 2:1 после первого тайма
В понедельник, 29 мая, проходит матч 29-го тура УПЛ между клубами «Черноморец» и «Рух».
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После первого тайма счет в игре 2:1 в пользу львовской команды.
На 18-й минуте английский форвард «Руха» нигерийского происхождения Вив Соломон-Отобор открыл счет после мастерского удара с левой ноги в правый нижний угол. Ассистом отметился Юрий Климчук, который получил прозвище «украинский Грилиш» из-за сходства во внешности с Джеком.
Спустя 11 минут Климчук увеличил преимущество «Руха» после неразберихи в штрафной одесситов.
Оставить ворота сухими после первого тайма у львовского клуба не получилось. На 45+2 Орест Кузык пробил издалека, мяч попал в штангу и отрикошетил в спину Панькива, от которого влетел в сетку.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
ГОЛ! 0:1 Соломон-Отабор, 18 мин.
Рух відкриває рахунок у матчі проти Чорноморця завдяки точному удару Віва Соломона-Отабора 👍#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/ibCSXnhuyq— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 29, 2023
ГОЛ! 0:2 Климчук, 29 мин.
Юрій Климчук подвоює рахунок у матчі проти Чорноморця 👏🏻#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/ioUw4fDrN4— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 29, 2023
ГОЛ! 1:2 Панькив, 45+2 мин. (автогол)
Чорноморець скоротив відставання – автогол Юрія Паньківа 😱#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/jqeM1JRaEo— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 29, 2023
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