Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Черноморец – Рух: гол + пас украинского Грилиша, автогол кипера
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 16:10 | Обновлено 29 мая 2023, 16:11
554
0

ВИДЕО. Черноморец – Рух: гол + пас украинского Грилиша, автогол кипера

Львовская команда обыгрывает «Черноморец» со счетом 2:1 после первого тайма

29 мая 2023, 16:10 | Обновлено 29 мая 2023, 16:11
554
0
ВИДЕО. Черноморец – Рух: гол + пас украинского Грилиша, автогол кипера
УПЛ

В понедельник, 29 мая, проходит матч 29-го тура УПЛ между клубами «Черноморец» и «Рух».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После первого тайма счет в игре 2:1 в пользу львовской команды.

На 18-й минуте английский форвард «Руха» нигерийского происхождения Вив Соломон-Отобор открыл счет после мастерского удара с левой ноги в правый нижний угол. Ассистом отметился Юрий Климчук, который получил прозвище «украинский Грилиш» из-за сходства во внешности с Джеком.

Спустя 11 минут Климчук увеличил преимущество «Руха» после неразберихи в штрафной одесситов.

Оставить ворота сухими после первого тайма у львовского клуба не получилось. На 45+2 Орест Кузык пробил издалека, мяч попал в штангу и отрикошетил в спину Панькива, от которого влетел в сетку.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

ГОЛ! 0:1 Соломон-Отабор, 18 мин.

ГОЛ! 0:2 Климчук, 29 мин.

ГОЛ! 1:2 Панькив, 45+2 мин. (автогол)

По теме:
ВИДЕО. На замахе убрал двоих. Рамирес вывел Динамо вперед в игре с Вересом
Динамо – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Черноморец – Рух. Обнародованы стартовые составы команд
Вив Соломон-Отабор Юрий Климчук Черноморец Одесса Рух Львов Черноморец - Рух видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу автогол Орест Кузык Юрий Панькив
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
Футбол | 29 мая 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая

Важные события во всех видах спорта

Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Футбол | 28 мая 2023, 18:32 8
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»

Команда проиграла чемпионскую битву

Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Футбол | 29.05.2023, 07:53
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Футбол | 28.05.2023, 16:57
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
Хоккей | 28.05.2023, 17:54
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
27.05.2023, 17:42 68
Теннис
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
28.05.2023, 12:13 16
Футбол
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
28.05.2023, 14:33
Футбол
Чемпионат мира по хоккею: превью финала и матча за бронзу
Чемпионат мира по хоккею: превью финала и матча за бронзу
28.05.2023, 09:22
Хоккей
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 47
Футбол
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
27.05.2023, 18:33 43
Футбол
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
28.05.2023, 05:14 1
Другие виды
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
28.05.2023, 23:05 9
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности