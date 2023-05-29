Ролан Гаррос29 мая 2023, 14:50 | Обновлено 29 мая 2023, 14:51
695
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая
Во вторник на корты Парижа выйдут три украинки
29 мая 2023, 14:50 | Обновлено 29 мая 2023, 14:51
695
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30 мая продолжатся матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
Во вторник на корты Парижа выйдут три украинки.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Первый круг
Корт Симон Матье. 1-й запуск (12:00)
Ангелина Калинина [25] – Диан Парри [WC]
Корт №10. 2-й запуск (13:30*)
Катерина Байндл – Ольга Данилович [Q]
Корт №7. 2-й запуск (14:00*)
Леся Цуренко – Барбора Крейчикова [25]
*ориентировочное время начала по Киеву
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