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Ролан Гаррос
29 мая 2023, 14:50 | Обновлено 29 мая 2023, 14:51
695
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая

Во вторник на корты Парижа выйдут три украинки

29 мая 2023, 14:50 | Обновлено 29 мая 2023, 14:51
695
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 30 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

30 мая продолжатся матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

Во вторник на корты Парижа выйдут три украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Первый круг

Корт Симон Матье. 1-й запуск (12:00)
Ангелина Калинина [25] – Диан Парри [WC]

Корт №10. 2-й запуск (13:30*)
Катерина Байндл Ольга Данилович [Q]

Корт №7. 2-й запуск (14:00*)
Леся Цуренко Барбора Крейчикова [25]

*ориентировочное время начала по Киеву

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расписание Ролан Гаррос 2023 Ангелина Калинина Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова)
Источник Sport.ua
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