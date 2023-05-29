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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 14:39 | Обновлено 29 мая 2023, 14:40
131
0

Металлист 1925 – Кривбасс. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 29-го тура УПЛ

29 мая 2023, 14:39 | Обновлено 29 мая 2023, 14:40
131
0
Металлист 1925 – Кривбасс. Стартовые составы команд
УПЛ

В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Металлист 1925»: Мозиль – Ю. Потимков, Безуглый, Курило, Коваленко, Вачиберадзе, Габелок, Кравченко, Русин, Чирук, Ременюк.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Семотюк, Хомченовский, Капич, Задерака, Дебелко, Соса.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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