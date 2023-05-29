Металлист 1925 – Кривбасс. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 29-го тура УПЛ
В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Металлист 1925»: Мозиль – Ю. Потимков, Безуглый, Курило, Коваленко, Вачиберадзе, Габелок, Кравченко, Русин, Чирук, Ременюк.
«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Семотюк, Хомченовский, Капич, Задерака, Дебелко, Соса.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Кривбасс».
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