Металлист 1925 – Кривбасс. Стартовые составы команд

В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Металлист 1925»: Мозиль – Ю. Потимков, Безуглый, Курило, Коваленко, Вачиберадзе, Габелок, Кравченко, Русин, Чирук, Ременюк.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Семотюк, Хомченовский, Капич, Задерака, Дебелко, Соса.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Кривбасс».