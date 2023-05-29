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  4. Динамо – Верес. Названы стартовые состав команд
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 14:09 |
831
1

Динамо – Верес. Названы стартовые состав команд

Начало в 15:00

29 мая 2023, 14:09 |
831
1
Динамо – Верес. Названы стартовые состав команд
ФК Динамо Киев

В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Верес».

Стартовые составы:

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Кабаев, Рамирес, Андриевский, Караваев, Дячук, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Бенито.

«Верес»: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клец, Кучеров, Близниченко, Шарай, Пасич, Гайдучик.

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 15:00.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес
Источник Sport.ua
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Gargantua
ну и какой смысл Перриса опять сажать на лавку?
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