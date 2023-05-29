Украина. Премьер лига29 мая 2023, 14:09 |
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Динамо – Верес. Названы стартовые состав команд
Начало в 15:00
29 мая 2023, 14:09 |
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В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Верес».
Стартовые составы:
«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Кабаев, Рамирес, Андриевский, Караваев, Дячук, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Бенито.
«Верес»: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клец, Кучеров, Близниченко, Шарай, Пасич, Гайдучик.
Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 15:00.
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