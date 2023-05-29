Динамо – Верес. Названы стартовые состав команд

В понедельник, 29 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Верес».

Стартовые составы:

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Кабаев, Рамирес, Андриевский, Караваев, Дячук, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Бенито.

«Верес»: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клец, Кучеров, Близниченко, Шарай, Пасич, Гайдучик.

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 15:00.