Сачко пробился в основу челленджера в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№275 АТР) успешно преодолел квалификацию на грунтовом челленджере в Виченце (Италия).

В финале отбора украинец обыграл Джованни Фонио из Италии (№454 АТР). Ранее он переиграл еще одного итальянского теннисиста Андреа Арнаболди.

Виченца. Финал квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Джованни Фонио (Италия) – 6:4, 7:6(1)

Сачко в десятый раз в сезоне пробился в основу челленджера, трижды доходил до 1/4 финала.