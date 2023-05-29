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ATP
29 мая 2023, 14:25 |
81
0

Сачко пробился в основу челленджера в Италии

Виталий оказался сильнее Джованни Фонио

29 мая 2023, 14:25 |
81
0
Сачко пробился в основу челленджера в Италии
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№275 АТР) успешно преодолел квалификацию на грунтовом челленджере в Виченце (Италия).

В финале отбора украинец обыграл Джованни Фонио из Италии (№454 АТР). Ранее он переиграл еще одного итальянского теннисиста Андреа Арнаболди.

Виченца. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Джованни Фонио (Италия) – 6:4, 7:6(1)

Сачко в десятый раз в сезоне пробился в основу челленджера, трижды доходил до 1/4 финала.

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Джованни Фонио Виталий Сачко АТР Виченца
Источник Sport.ua
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