ATP29 мая 2023, 14:25 |
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Сачко пробился в основу челленджера в Италии
Виталий оказался сильнее Джованни Фонио
29 мая 2023, 14:25 |
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№275 АТР) успешно преодолел квалификацию на грунтовом челленджере в Виченце (Италия).
В финале отбора украинец обыграл Джованни Фонио из Италии (№454 АТР). Ранее он переиграл еще одного итальянского теннисиста Андреа Арнаболди.
Виченца. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Джованни Фонио (Италия) – 6:4, 7:6(1)
Сачко в десятый раз в сезоне пробился в основу челленджера, трижды доходил до 1/4 финала.
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