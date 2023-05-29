Пока не Мудрик. В Челси определили лучшего игрока сезона

Лондонский «Челси» признал бразильского защитника Тиаго Силву лучшим игроком команды в сезоне-2022/2023.

Об этом информирует официальный сайт клуба.

В завершающемся сезоне Тиаго Силва провел за «пенсионеров» во всех турнирах 35 матчей, отметился двумя голевыми передачами.

В феврале этого года бразилец, которому уже 38 лет, продлил контракт с «синими» до окончания сезона-2023/2024.

Напомним, «Челси», цвета которого с января 2023 года защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, занял в итоговой таблице Английской Премьер-лиги 12-е место, набрав 44 очка в 38 матчах.