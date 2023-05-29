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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 01:34 |
26
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая

Важные события во всех видах спорта

29 мая 2023, 01:34 |
26
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
ФК Динамо Киев

В понедельник, 29 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Динамо Киев – Колос

Favbet 1.33 – 5.60 – 8.60

15:00 Металлист 1925 – Кривбасс

Favbet 3.44 – 3.10 – 2.28

15:00 Черноморец – Рух

Favbet 2.19 – 3.15 – 3.64

ТЕННИС

12:00 Даяна Ястремская – Донна Векич

Favbet 2.50 – 1.54

15:30 Элина Свитолина – Мартина Тревизан

Favbet 1.90 – 1.90

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Источник Sport.ua
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