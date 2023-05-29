Украина. Премьер лига29 мая 2023, 01:34 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 мая
Важные события во всех видах спорта
29 мая 2023, 01:34 |
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В понедельник, 29 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Динамо Киев – Колос
15:00 Металлист 1925 – Кривбасс
15:00 Черноморец – Рух
ТЕННИС
12:00 Даяна Ястремская – Донна Векич
15:30 Элина Свитолина – Мартина Тревизан
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