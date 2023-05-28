Гендиректор Металлиста: Смотрим в будущее с оптимизмом. Остальное - домыслы

Генеральный директор «Металлиста» Валерия Грига ответил на слухи о том, что клуб может прекратить существование в случае вылета в Первую лигу.

Харьковчане сохраняют призрачные шансы остаться в УПЛ.

— Финансовые вопросы в том или ином виде имеют большинство украинских клубов. С началом полномасштабного вторжения «Металлист» потерял очень много и встал вопрос, как сохранить клуб. Во-первых, мы лишились легионеров, которые воспользовались 7-м приложением ФИФА и тем самым лишили нас возможности заработать на их трансферах или арендах. В то же время, обязательства перед их предыдущими клубами у нас остались.

Во-вторых, мы потеряли возможность играть на ОСК «Металлист», при том, что была проведена колоссальная работа по привлечению болельщиков на стадион. И в УПЛ мы не без основания рассчитывали на высокую посещаемость, что позволило бы немного смягчить нагрузку на бюджет клуба. В-третьих, мы потеряли возможность использовать 14 полей последнего поколения Академии футбола «Металлист», где на тот момент занимались более тысячи детей всех возрастов. В-четвертых, из-за войны были разорваны рекламные контракты, частично покрывавшие расходную часть бюджета.

На сегодняшний день всем тем, что создал и построил для клуба и Харькова президент «Металлиста» Александр Ярославский, мы, к сожалению, пользоваться не имеем возможности. Но уверен – это временно. В то же время мы вынуждены содержать, по сути, две полноценные команды с футболистами, тренерскими и административными штабами в Ужгороде – это основной состав и U-19. Также было решено множество организационных и финансовых вопросов по Академии, и это тоже существенная часть текущего бюджета клуба. У нас разные возрастные группы разбросаны по всей Украине, а это дополнительные расходы на проживание, питание и логистику.

Кроме этого, мы сохранили рабочие места подавляющего большинства менеджеров клуба, которые из-за войны вынуждены были покинуть Харьков. Добавьте к этому стандартные, но незаурядные затраты на постоянные переезды наших команд, зарплаты сотрудников, содержание офиса, аренду стадиона и всех сопутствующих служб – это все оплачивается своевременно и в полном объеме.

Поэтому можно утверждать, что ряд решений, принятых летом, а это уход вице-президента Евгения Красникова, главного тренера Александра Кучера и футболистов позволили привлечь финансирование и сохранить клуб.

— Некоторые журналисты и болельщики говорят, что в случае вылета в Первую лигу «Металлист» прекратит существование.

— Не путайте результаты первой команды в одном конкретном сезоне и жизнедеятельности такого бренда, как футбольный клуб «Металлист». Все разговоры о том, что наш клуб прекратит существование – пустые домыслы.

Мы имеем прекрасную инфраструктуру, детскую Академию, целую плеяду своих юных воспитанников, которые сейчас играют и выигрывают в составе команды U-19, будучи младше своих оппонентов по возрасту (на данный момент в активе команды 4 победы подряд в чемпионате юношеских команд УПЛ, -) шт.). Поэтому мы смотрим на будущее с оптимизмом. Главное сегодня – наша общая победа, победа Украины. А «Металлист» был, есть и будет.