Форвард Ворсклы продолжит карьеру в Таиланде

32-летний форвард «Ворсклы» Рикардо Лопес продолжит карьеру в рядах новоиспеченного чемпиона Таиланда «Бурирам Юнайтед».

У опытного футболиста 30 июня истекает контракт с полтавчанами, и несмотря на варианты остаться в Украине или вернуться в Бразилию, Лопес продвинулся в переговорах именно с «Бурирам Юнайтед».

«Слава Богу, у нас есть несколько предложений на столе, и мы изучаем возможности. «Бурирам Юнайтед» — отличный клуб, мне действительно сделали очень хорошее предложение, и мы хорошо продвинулись в переговорах», — заявил бразилец.

Напомним, Рикардо Лопес перешел в «Ворсклу» в январе на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня с возможностью продления еще на один сезон.

В УПЛ-2022/23 на счету бразильского форварда 7 матчей (174 минуты), но отличиться результативными действиями Лопес в них не сумел.