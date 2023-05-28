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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 20:17 |
413
0

Форвард Ворсклы продолжит карьеру в Таиланде

Рикардо Лопес покидает полтавский клуб всего через полгода после прихода

28 мая 2023, 20:17 |
413
0
Форвард Ворсклы продолжит карьеру в Таиланде
instagram.com/lopes10oficial

32-летний форвард «Ворсклы» Рикардо Лопес продолжит карьеру в рядах новоиспеченного чемпиона Таиланда «Бурирам Юнайтед».

У опытного футболиста 30 июня истекает контракт с полтавчанами, и несмотря на варианты остаться в Украине или вернуться в Бразилию, Лопес продвинулся в переговорах именно с «Бурирам Юнайтед».

«Слава Богу, у нас есть несколько предложений на столе, и мы изучаем возможности. «Бурирам Юнайтед» — отличный клуб, мне действительно сделали очень хорошее предложение, и мы хорошо продвинулись в переговорах», — заявил бразилец.

Напомним, Рикардо Лопес перешел в «Ворсклу» в январе на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня с возможностью продления еще на один сезон.

В УПЛ-2022/23 на счету бразильского форварда 7 матчей (174 минуты), но отличиться результативными действиями Лопес в них не сумел.

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Рикардо Лопес Ворскла Полтава трансферы УПЛ Бурирам Юнайтед трансферы чемпионат Таиланда по футболу
Источник Futebol na Veia
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