Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1

В компенсированное время матча УПЛ Шахтер - Днепр-1 (3:0) возникла массовая потасовка, которая завершилась длительной паузой и целым рядом удалений.

Судья Екатерина Монзуль показала красные карточки Анатолию Трубину, Егору Назарине, Жоау Пеглоу и Виталию Федориву. Судя по всему, скоро у Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ будет много работы в плане дисквалификаций.

Отметим, что в одном из моментов защитнику Шахтера Ярославу Ракицкому разбили голову (не очень серьезно, но кровь была).

Шахтер выиграл со счетом 3:0 и оформил чемпионский титул.