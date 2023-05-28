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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 17:05 | Обновлено 28 мая 2023, 17:14
2920
0

Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1

Скандальное завершение чемпионата

28 мая 2023, 17:05 | Обновлено 28 мая 2023, 17:14
2920
0
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
ФК Шахтер

В компенсированное время матча УПЛ Шахтер - Днепр-1 (3:0) возникла массовая потасовка, которая завершилась длительной паузой и целым рядом удалений.

Судья Екатерина Монзуль показала красные карточки Анатолию Трубину, Егору Назарине, Жоау Пеглоу и Виталию Федориву. Судя по всему, скоро у Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ будет много работы в плане дисквалификаций.

Отметим, что в одном из моментов защитнику Шахтера Ярославу Ракицкому разбили голову (не очень серьезно, но кровь была).

Шахтер выиграл со счетом 3:0 и оформил чемпионский титул.

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Жоао Пеглоу Егор Назарина Анатолий Трубин Виталий Федорив Днепр-1 Шахтер Донецк Шахтер - Днепр-1
Источник Sport.ua
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