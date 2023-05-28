Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
Скандальное завершение чемпионата
В компенсированное время матча УПЛ Шахтер - Днепр-1 (3:0) возникла массовая потасовка, которая завершилась длительной паузой и целым рядом удалений.
Судья Екатерина Монзуль показала красные карточки Анатолию Трубину, Егору Назарине, Жоау Пеглоу и Виталию Федориву. Судя по всему, скоро у Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ будет много работы в плане дисквалификаций.
Отметим, что в одном из моментов защитнику Шахтера Ярославу Ракицкому разбили голову (не очень серьезно, но кровь была).
Шахтер выиграл со счетом 3:0 и оформил чемпионский титул.
Бійка наприкінці чемпіонського матчу Шахтаря 👊🏻#Football #UPL #Moments pic.twitter.com/LtnwnuurzR— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 28, 2023
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