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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 16:29 |
2050
1

ВИДЕО. Выход один на один и дальний удар. Сикан и Степаненко добили Днепр-1

Шахтер близок к титулу

28 мая 2023, 16:29 |
2050
1
ВИДЕО. Выход один на один и дальний удар. Сикан и Степаненко добили Днепр-1
ФК Шахтер

В матче чемпионата Украины Шахтер - Днепр-1 счет 2:0 в пользу хозяев сделал форвард Даниил Сикан, который не мог оформить гол с 28 февраля.

А вскоре после этого классный дальний удар получился у Тараса Степаненко - 3:0.

Даже ничейный результат принесет Шахтеру чемпионский титул.

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Источник Sport.ua
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vbrjkf
Це не гра претендента на чемпіонський титул. Сумно дивитись на таку гру
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