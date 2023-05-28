ВИДЕО. Выход один на один и дальний удар. Сикан и Степаненко добили Днепр-1
Шахтер близок к титулу
В матче чемпионата Украины Шахтер - Днепр-1 счет 2:0 в пользу хозяев сделал форвард Даниил Сикан, который не мог оформить гол с 28 февраля.
А вскоре после этого классный дальний удар получился у Тараса Степаненко - 3:0.
Даже ничейный результат принесет Шахтеру чемпионский титул.
Данило Сікан забив свій 9-й гол у цьому чемпіонаті, а Тарас Степаненко закріплює перевагу донецького клубу над Дніпром-1 ⚽️— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 28, 2023
Шахтар вже дуже близький до завоювання чемпіонства! ⚡️#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/OZ7g8Q9mPG
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