ВИДЕО. Выход один на один и дальний удар. Сикан и Степаненко добили Днепр-1

В матче чемпионата Украины Шахтер - Днепр-1 счет 2:0 в пользу хозяев сделал форвард Даниил Сикан, который не мог оформить гол с 28 февраля.

А вскоре после этого классный дальний удар получился у Тараса Степаненко - 3:0.

Даже ничейный результат принесет Шахтеру чемпионский титул.