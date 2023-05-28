Украина. Премьер лига28 мая 2023, 15:38 |
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Травма перед сборной Украины. Конопля не доиграл матч Шахтера
Защитник получил травму
28 мая 2023, 15:38 |
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В матче чемпионата Украины Шахтер - Днепр-1 на 30-й минуте первого тайма пришлось заменить правого защитника хозяев Ефима Коноплю.
Игрок получил повреждение и был заменен на Богдана Михайличенко. Ранее в течение сезона у Конопли уже были проблемы, из-за которых футболист пропустил ряд матчей.
Конопля был включен в список сборной Украины на июньские матчи против Германии, Северной Македонии и Мальты.
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