Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травма перед сборной Украины. Конопля не доиграл матч Шахтера
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 15:38 |
123
0

Травма перед сборной Украины. Конопля не доиграл матч Шахтера

Защитник получил травму

28 мая 2023, 15:38 |
123
0
Травма перед сборной Украины. Конопля не доиграл матч Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

В матче чемпионата Украины Шахтер - Днепр-1 на 30-й минуте первого тайма пришлось заменить правого защитника хозяев Ефима Коноплю.

Игрок получил повреждение и был заменен на Богдана Михайличенко. Ранее в течение сезона у Конопли уже были проблемы, из-за которых футболист пропустил ряд матчей.

Конопля был включен в список сборной Украины на июньские матчи против Германии, Северной Македонии и Мальты.

По теме:
ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару
Шахтер – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Днепр-1. Стали известны стартовые составы команд
Шахтер Донецк Шахтер - Днепр-1 Ефим Конопля
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Другие виды | 28 мая 2023, 05:14 1
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею

Главные новости на Sport.ua за 27 мая

С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
Футбол | 28 мая 2023, 01:35 3
С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции
С голом Месси. ПСЖ сыграл вничью и рекордный раз стал чемпионом Франции

Во Франции состоялся предпоследний тур чемпионата

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28.05.2023, 10:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Футбол | 27.05.2023, 18:33
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Теннис | 28.05.2023, 13:20
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 15
Футбол
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 36
Теннис
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
27.05.2023, 19:52 11
Футбол
лукашенко госпитализировали в критическом состоянии после встречи с путиным
лукашенко госпитализировали в критическом состоянии после встречи с путиным
27.05.2023, 23:45 4
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
27.05.2023, 20:40 17
Футбол
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
27.05.2023, 09:30 8
Хоккей
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
Журналист: Арбитр матча Днепр-1 – Ворскла пожизненно отстранен от судейства
26.05.2023, 18:15 89
Футбол
Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг
Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг
26.05.2023, 14:36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности