Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Русин оформил гол+пас в матче с Александрией
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 15:39 | Обновлено 28 мая 2023, 15:47
240
0

ВИДЕО. Русин оформил гол+пас в матче с Александрией

Назарий отлично начал встречу с командой Руслана Ротаня

28 мая 2023, 15:39 | Обновлено 28 мая 2023, 15:47
240
0
ВИДЕО. Русин оформил гол+пас в матче с Александрией
ФК Заря Луганск. Назарий Русин

Нападающий «Зари» Назарий Русин открыл счет в матче 29-го тура УПЛ против «Александрии».

На 9-й минуте Евгений Шахов пробежал с мячом от центральной линии поля до штрафной площадки, отпасовал на Русина, который с линии штрафной нанес удар в дальний верхний угол ворот.

В середине первого тайма Русин еще и ассистировал Сергею Булеке.

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Александрия» – «Заря» – 0:2
Русин (9), Булеца (25).

По теме:
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару
Александрия и Заря огласили составы на матч УПЛ
Назарий Русин чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Заря
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
Футбол | 27 мая 2023, 20:40 17
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру

26 мая Йосип Пиварич провел свой последний матч

ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
Хоккей | 27 мая 2023, 16:48 4
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Канада в напряженном матче обыграла Латвию и вышла в финал

Латыши дважды вели в счете

Остап Маркевич может возглавить Верес
Футбол | 28.05.2023, 12:20
Остап Маркевич может возглавить Верес
Остап Маркевич может возглавить Верес
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
Футбол | 28.05.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Футбол | 27.05.2023, 18:33
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
26.05.2023, 21:14 2
Футбол
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
28.05.2023, 05:14 1
Другие виды
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
27.05.2023, 09:30 8
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
27.05.2023, 22:40
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Ломаченко в его возрасте делал с молодым Хейни невероятное»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Ломаченко в его возрасте делал с молодым Хейни невероятное»
26.05.2023, 09:36 5
Бокс
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
27.05.2023, 16:02 16
Футбол
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
Объявлен состав сборной, Луческу с костылями, у тимощука новое гражданство
27.05.2023, 07:55 4
Футбол
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
27.05.2023, 19:52 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности