ВИДЕО. Русин оформил гол+пас в матче с Александрией

Нападающий «Зари» Назарий Русин открыл счет в матче 29-го тура УПЛ против «Александрии».

На 9-й минуте Евгений Шахов пробежал с мячом от центральной линии поля до штрафной площадки, отпасовал на Русина, который с линии штрафной нанес удар в дальний верхний угол ворот.

В середине первого тайма Русин еще и ассистировал Сергею Булеке.

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Александрия» – «Заря» – 0:2

Русин (9), Булеца (25).