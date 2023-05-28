Украина. Премьер лига28 мая 2023, 15:39 | Обновлено 28 мая 2023, 15:47
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ВИДЕО. Русин оформил гол+пас в матче с Александрией
Назарий отлично начал встречу с командой Руслана Ротаня
28 мая 2023, 15:39 | Обновлено 28 мая 2023, 15:47
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Нападающий «Зари» Назарий Русин открыл счет в матче 29-го тура УПЛ против «Александрии».
На 9-й минуте Евгений Шахов пробежал с мячом от центральной линии поля до штрафной площадки, отпасовал на Русина, который с линии штрафной нанес удар в дальний верхний угол ворот.
В середине первого тайма Русин еще и ассистировал Сергею Булеке.
Украинская Премьер-лига. 29 тур.
«Александрия» – «Заря» – 0:2
Русин (9), Булеца (25).
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