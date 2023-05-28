Украина. Премьер лига28 мая 2023, 15:24 |
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ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару
Артем Бондаренко пробил с дальней дистанции
28 мая 2023, 15:24 |
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«Шахтер» в матче чемпионата Украины уже на 9-й минуте забил гол в ворота «Днепра-1». Классный дальний удар удался хавбеку Артему Бондаренко, который оформил свой 8-й гол в сезоне.
Даже ничейный результат принесет «Шахтеру» чемпионский титул.
Швидкий гол Артема Бондаренко наближає Шахтар до чемпіонства 🔥#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/84R9RLLdMH— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 28, 2023
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