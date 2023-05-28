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  4. ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 15:24 |
1153
0

ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару

Артем Бондаренко пробил с дальней дистанции

28 мая 2023, 15:24 |
1153
0
ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

«Шахтер» в матче чемпионата Украины уже на 9-й минуте забил гол в ворота «Днепра-1». Классный дальний удар удался хавбеку Артему Бондаренко, который оформил свой 8-й гол в сезоне.

Даже ничейный результат принесет «Шахтеру» чемпионский титул.

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Шахтер Донецк Артем Бондаренко Шахтер - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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