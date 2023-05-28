ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару

«Шахтер» в матче чемпионата Украины уже на 9-й минуте забил гол в ворота «Днепра-1». Классный дальний удар удался хавбеку Артему Бондаренко, который оформил свой 8-й гол в сезоне.

Даже ничейный результат принесет «Шахтеру» чемпионский титул.