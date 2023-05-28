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  4. Тухель остается. Бавария не планирует снова увольнять наставника
Германия
28 мая 2023, 15:10 |
251
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Тухель остается. Бавария не планирует снова увольнять наставника

Тухель останется на новый сезон

28 мая 2023, 15:10 |
251
0
Тухель остается. Бавария не планирует снова увольнять наставника
Getty Images/Global Images Ukraine

После драматичного завоевания 11-го подряд чемпионского титула Бундеслиги «Бавария» не планирует увольнять тренера Томаса Тухеля вслед за директорами Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем, которым в субботу указали на дверь.

Именно Кан и Салихамиджич приглашали Тухеля в мюнхенскую команду, однако президент «Баварии» Херберт Хайнер дал понять, что перестановки тренера не заденут.

«Не вижу причин, почему мы должны увольнять Тухеля. Мы абсолютно в нем уверены, Томас – один из лучших тренеров Европы. Я с ним говорил в пятницу, он все понимает», – сказал Хайнер.

«Бавария» выиграла титул у «Боруссии» Дортмунд лишь по дополнительным показателям.

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Бавария Томас Тухель чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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