Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 29 мая

29 мая продолжатся матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В понедельник на корты Парижа выйдут две украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Ролан Гаррос. Первый круг

Корт №8. 1-й запуск (12:00)

Даяна Ястремская (№144 WTA) [Q] – Донна Векич (№22 WTA) [22]

Корт Симон-Матье. 3-й запуск (15:30*)

Элина Свитолина (№192 WTA) [SR] – Мартина Тревизан (№24 WTA) [26]

*ориентировочное время начала по Киеву

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