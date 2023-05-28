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  4. Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 29 мая
Ролан Гаррос
28 мая 2023, 15:28 |
243
0

Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 29 мая

В понедельник на корты Парижа выйдут две украинки

28 мая 2023, 15:28 |
243
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 29 мая
WTA. Элина Свитолина

29 мая продолжатся матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В понедельник на корты Парижа выйдут две украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Ролан Гаррос. Первый круг

Корт №8. 1-й запуск (12:00)
Даяна Ястремская (№144 WTA) [Q] – Донна Векич (№22 WTA) [22]

Корт Симон-Матье. 3-й запуск (15:30*)
Элина Свитолина (№192 WTA) [SR] – Мартина Тревизан (№24 WTA) [26]

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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расписание Ролан Гаррос 2023 Даяна Ястремская Донна Векич Элина Свитолина Мартина Тревизан
Источник Sport.ua
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