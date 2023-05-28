Ролан Гаррос28 мая 2023, 15:28 |
243
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 29 мая
В понедельник на корты Парижа выйдут две украинки
28 мая 2023, 15:28 |
243
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29 мая продолжатся матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
В понедельник на корты Парижа выйдут две украинки.
Расписание матчей с участием украинских теннисистов
Ролан Гаррос. Первый круг
Корт №8. 1-й запуск (12:00)
Даяна Ястремская (№144 WTA) [Q] – Донна Векич (№22 WTA) [22]
Корт Симон-Матье. 3-й запуск (15:30*)
Элина Свитолина (№192 WTA) [SR] – Мартина Тревизан (№24 WTA) [26]
*ориентировочное время начала по Киеву
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