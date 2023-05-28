Ролан Гаррос28 мая 2023, 15:03 |
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Украинки узнали соперниц в парном разряде Ролан Гаррос
Украину представят четыре теннисистки
28 мая 2023, 15:03 |
326
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Состоялась жеребьевка парной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
В парном разряде Украину представят четыре теннисистки.
Матчи первого круга с участием украинок
Людмила Киченок / Алена Остапенко [4] – Эльза Жакемо / Леолия Жанжан [WC]
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [13] – Анна Блинкова / Варвара Грачева
Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Ингрид Нил / У Фансень
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Магда Линетт / Ван Сиюй
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Комментарии 1
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А ось у парах цілком хороший жереб. Краще б так було в одиночках.
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