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  4. Украинки узнали соперниц в парном разряде Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
28 мая 2023, 15:03 |
326
1

Украинки узнали соперниц в парном разряде Ролан Гаррос

Украину представят четыре теннисистки

28 мая 2023, 15:03 |
326
1
Украинки узнали соперниц в парном разряде Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка парной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.

В парном разряде Украину представят четыре теннисистки.

Матчи первого круга с участием украинок

Людмила Киченок / Алена Остапенко [4] – Эльза Жакемо / Леолия Жанжан [WC]

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [13] – Анна Блинкова / Варвара Грачева

Надежда Киченок / Анна-Лена Фридзам – Ингрид Нил / У Фансень

Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Магда Линетт / Ван Сиюй

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Людмила Киченок Ролан Гаррос 2023 Алена Остапенко Эльза Жакемо Леолия Жанжан Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Анна Блинкова Варвара Грачева Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам Ингрид Нил
Источник Sport.ua
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Stanislav Matusevych
А ось у парах цілком хороший жереб. Краще б так було в одиночках.
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