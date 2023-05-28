Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони

В возрасте 45-ти лет ушел в вечность бывший футболист «Черноморца», «Оболони», а также запорожского «Металлурга» Дмитрий Каряка.

Сообщается, что он не смог побороть смертельное заболевание - боковой амиотрофический склероз. Диагноз ему был поставлен в 2021 году.

У Каряки остались жена и две дочери.

Стоит вспомнить, что в 2004 году Дмитрий Каряка стал участником резонансного ДТП, когда заснул за рулем. В трагедии погиб один человек.