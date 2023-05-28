Украина. Премьер лига28 мая 2023, 14:33 | Обновлено 28 мая 2023, 14:47
1693
0
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
Умер Дмитрий Каряка
28 мая 2023, 14:33 | Обновлено 28 мая 2023, 14:47
1693
0
В возрасте 45-ти лет ушел в вечность бывший футболист «Черноморца», «Оболони», а также запорожского «Металлурга» Дмитрий Каряка.
Сообщается, что он не смог побороть смертельное заболевание - боковой амиотрофический склероз. Диагноз ему был поставлен в 2021 году.
У Каряки остались жена и две дочери.
Стоит вспомнить, что в 2004 году Дмитрий Каряка стал участником резонансного ДТП, когда заснул за рулем. В трагедии погиб один человек.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 мая 2023, 21:55 15
Украинский наставник уходит с поста наставника клуба из ОАЭ
Хоккей | 28 мая 2023, 10:00 4
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая
Футбол | 28.05.2023, 07:00
Футбол | 27.05.2023, 21:38
Футбол | 28.05.2023, 12:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.05.2023, 16:05 3
27.05.2023, 22:40
27.05.2023, 16:02 16
26.05.2023, 18:15 89
27.05.2023, 20:40 17
27.05.2023, 09:30 8
27.05.2023, 08:41 7
26.05.2023, 22:37 4