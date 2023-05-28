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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 14:33 | Обновлено 28 мая 2023, 14:47
1693
0

Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони

Умер Дмитрий Каряка

28 мая 2023, 14:33 | Обновлено 28 мая 2023, 14:47
1693
0
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
Facebook. Дмитрий Каряка

В возрасте 45-ти лет ушел в вечность бывший футболист «Черноморца», «Оболони», а также запорожского «Металлурга» Дмитрий Каряка.

Сообщается, что он не смог побороть смертельное заболевание - боковой амиотрофический склероз. Диагноз ему был поставлен в 2021 году.

У Каряки остались жена и две дочери.

Стоит вспомнить, что в 2004 году Дмитрий Каряка стал участником резонансного ДТП, когда заснул за рулем. В трагедии погиб один человек.

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Дмитрий Каряка смерть
Источник Sport.ua
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