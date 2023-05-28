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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 14:15 | Обновлено 28 мая 2023, 14:58
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0

Александрия и Заря огласили составы на матч УПЛ

Команды встретятся в поединке 29-го тура

28 мая 2023, 14:15 | Обновлено 28 мая 2023, 14:58
343
0
Александрия и Заря огласили составы на матч УПЛ
ФК Заря Луганск

В 15:00 по киевскому времени на поле стадиона «Ника» в Александрии начнется матч 29-го тура чемпионата Украины между местной «Александрией» и «Зарей» из Луганска.

«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Ковалец, Кулаков, Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Шулянский, Скорко, Копына, Рыбалка.

«Заря»: Сапутин – Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко, Шахов, Русин, Булеца, Антюх, Мишнев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Заря».

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Украинская Премьер-лига Заря Луганск Александрия Александрия - Заря чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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