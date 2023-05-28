Шахтер – Днепр-1. Стали известны стартовые составы команд

В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Днепр-1».

Стартовые составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Пеглоу, Танковский, Минго, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.