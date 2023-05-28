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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 13:56 | Обновлено 28 мая 2023, 13:58
512
0

Шахтер – Днепр-1. Стали известны стартовые составы команд

Начало в 15:00

28 мая 2023, 13:56 | Обновлено 28 мая 2023, 13:58
512
0
Шахтер – Днепр-1. Стали известны стартовые составы команд
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Днепр-1».

Стартовые составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Пеглоу, Танковский, Минго, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

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Источник Sport.ua
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