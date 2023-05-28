Украина. Премьер лига28 мая 2023, 13:56 | Обновлено 28 мая 2023, 13:58
512
0
Шахтер – Днепр-1. Стали известны стартовые составы команд
Начало в 15:00
28 мая 2023, 13:56 | Обновлено 28 мая 2023, 13:58
512
0
В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Днепр-1».
Стартовые составы:
«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.
«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Пеглоу, Танковский, Минго, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 мая 2023, 01:35 3
Во Франции состоялся предпоследний тур чемпионата
Футбол | 28 мая 2023, 12:20 5
Для этого ровенскому клубу не обязательно оставаться в УПЛ
Теннис | 27.05.2023, 17:42
Футбол | 27.05.2023, 21:38
Другие виды | 28.05.2023, 05:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.05.2023, 19:52 11
27.05.2023, 16:02 16
27.05.2023, 20:40 17
27.05.2023, 09:30 8
26.05.2023, 22:37 4
26.05.2023, 16:05 3
27.05.2023, 21:55 15
26.05.2023, 14:36