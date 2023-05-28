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ATP
28 мая 2023, 13:38 | Обновлено 28 мая 2023, 13:41
75
0

Сачко вышел в финал квалификации челленджера в Виченце

Украинец продолжает борьбу за путевку в основную сетку

28 мая 2023, 13:38 | Обновлено 28 мая 2023, 13:41
75
0
Сачко вышел в финал квалификации челленджера в Виченце
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№286 АТР) успешно миновал полуфинальный барьер квалификации челленджера в Виченце (Италия).

25-летний уроженец Кременчуга одержал уверенную победу в двух сетах над 35-летним итальянцем Андреа Арнабольди (№454 АТР).

Челленджер АТР Виченца. Квалификация. Полуфинал

Андреа Арнабольди (Италия, wc) – Виталий Сачко (Украина, 9) – 4:6, 2:6

В финале отборочного турнира Сачко сыграет с еще одним представителем Италии Джованни Фонио (№278 АТР), который имеет шестой номер посева в квалификации.

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АТР Виченца Виталий Сачко Андреа Арнабольди
Источник Sport.ua
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