ATP28 мая 2023, 13:38 | Обновлено 28 мая 2023, 13:41
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Сачко вышел в финал квалификации челленджера в Виченце
Украинец продолжает борьбу за путевку в основную сетку
28 мая 2023, 13:38 | Обновлено 28 мая 2023, 13:41
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№286 АТР) успешно миновал полуфинальный барьер квалификации челленджера в Виченце (Италия).
25-летний уроженец Кременчуга одержал уверенную победу в двух сетах над 35-летним итальянцем Андреа Арнабольди (№454 АТР).
Челленджер АТР Виченца. Квалификация. Полуфинал
Андреа Арнабольди (Италия, wc) – Виталий Сачко (Украина, 9) – 4:6, 2:6
В финале отборочного турнира Сачко сыграет с еще одним представителем Италии Джованни Фонио (№278 АТР), который имеет шестой номер посева в квалификации.
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