Сачко вышел в финал квалификации челленджера в Виченце

Украинский теннисист Виталий Сачко (№286 АТР) успешно миновал полуфинальный барьер квалификации челленджера в Виченце (Италия).

25-летний уроженец Кременчуга одержал уверенную победу в двух сетах над 35-летним итальянцем Андреа Арнабольди (№454 АТР).

Челленджер АТР Виченца. Квалификация. Полуфина л

Андреа Арнабольди (Италия, wc) – Виталий Сачко (Украина, 9) – 4:6, 2:6

В финале отборочного турнира Сачко сыграет с еще одним представителем Италии Джованни Фонио (№278 АТР), который имеет шестой номер посева в квалификации.