ВИДЕО. Мбаппе перед игрой разбил нос болельщице, но искупил вину
Нападающий «ПСЖ» стал участником неприятного инцидента
В субботу, 27 мая, парижский «ПСЖ» в матче 37-го тура чемпионата Франции на выезде встретился со «Страсбургом» и сыграл вничью 1:1, что досрочно гарантировало команде чемпионство.
На предматчевой разминке форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе во время отработки ударом по воротам умудрился разбить нос одной из болельщиц, которая находилась на трибуне. Уроженец Парижа от ответственности не ушел: он призвал представителей медицинской службы оказать девушке помощь.
Уже после игры Килиан вновь пообщался с девушкой, еще раз принес ей извинения и подарил свою игровую футболку.
Le beau geste de @KMbappe envers une supportrice 👏❤️💙#RCSAPSG pic.twitter.com/jRbGMXQ5IL— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 27, 2023
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