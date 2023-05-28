ВИДЕО. Мбаппе перед игрой разбил нос болельщице, но искупил вину

В субботу, 27 мая, парижский «ПСЖ» в матче 37-го тура чемпионата Франции на выезде встретился со «Страсбургом» и сыграл вничью 1:1, что досрочно гарантировало команде чемпионство.

На предматчевой разминке форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе во время отработки ударом по воротам умудрился разбить нос одной из болельщиц, которая находилась на трибуне. Уроженец Парижа от ответственности не ушел: он призвал представителей медицинской службы оказать девушке помощь.

Уже после игры Килиан вновь пообщался с девушкой, еще раз принес ей извинения и подарил свою игровую футболку.