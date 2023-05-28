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  4. Рейтинг WTA. Свитолина после победы в Страсбурге вернулась в топ-200
WTA
28 мая 2023, 13:50 |
834
2

Рейтинг WTA. Свитолина после победы в Страсбурге вернулась в топ-200

В первой десятке стабильность

28 мая 2023, 13:50 |
834
2
Рейтинг WTA. Свитолина после победы в Страсбурге вернулась в топ-200
WTA. Элина Свитолина

Прошлую неделю женщины провели на турнирах WTA 250 в Страсбурге и Рабате. Во Франции победу одержала Элина Свитолина, что позволило ей вернуться во вторую сотню мирового рейтинга. В Марокко лучшей была Лючия Бронцетти, для которой это был первый титул. Итальянка поднялась на 37 позиций (65).

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то почти все из наших топов немного опустились, сохранила свое место лишь Марта Костюк.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок осталась восьмой. Костюк здесь 28-я, Надежда Киченок – 52-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Лидеры в Чемпионской гонке остались на своих местах.

Чемпионская гонка WTA

Здесь, конечно же, фантастически добавила Элина Свитолина. Она поднялась на 74 позицию и уже опережает Ястремскую по набранным очкам в текущем сезоне. Остальные украинки немного потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Олег Мандрівник
+316. Вот это рывок
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aleks8-48
Свитолина может вернуться только в первую десятку, а во-вторую сотню она пока только поднялась с нулевого рейтинга. 
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+1
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