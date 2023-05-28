Рейтинг WTA. Свитолина после победы в Страсбурге вернулась в топ-200
В первой десятке стабильность
Прошлую неделю женщины провели на турнирах WTA 250 в Страсбурге и Рабате. Во Франции победу одержала Элина Свитолина, что позволило ей вернуться во вторую сотню мирового рейтинга. В Марокко лучшей была Лючия Бронцетти, для которой это был первый титул. Итальянка поднялась на 37 позиций (65).
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, то почти все из наших топов немного опустились, сохранила свое место лишь Марта Костюк.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок осталась восьмой. Костюк здесь 28-я, Надежда Киченок – 52-я.
Топ-10 парного рейтинга WTA
Лидеры в Чемпионской гонке остались на своих местах.
Чемпионская гонка WTA
Здесь, конечно же, фантастически добавила Элина Свитолина. Она поднялась на 74 позицию и уже опережает Ястремскую по набранным очкам в текущем сезоне. Остальные украинки немного потеряли.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Просто отдали чемпионство
Николас Харри обыграл Григора Димитрова в матче за титул в Швейцарии