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28 мая 2023, 12:41 | Обновлено 28 мая 2023, 13:44
827
0

На дно. Интер Майами с Кривцовым опустился в подвал конференции МЛС

Клуб украинского защитника потерпел очередное поражение

28 мая 2023, 12:41 | Обновлено 28 мая 2023, 13:44
827
0
На дно. Интер Майами с Кривцовым опустился в подвал конференции МЛС
ФК Интер Майами. Сергей Кривцов

В ночь на воскресенье, 28 мая, за океаном сыграны очередные матчи регулярного чемпионата МЛС.

Клуб «Интер Майами», цвета которого защищает украинский защитник Сергей Кривцов, потерпел поражение со счетом 1:2 от «Монреаля».

Кривцов в центре обороны «Интер Майами» отыграл весь матч. На 74-й минуте получил предупреждение.

Поражение в матче стало для «Интер Майами» 9-м в нынешнем сезоне. Имея в активе 15 пунктов, он опустился на последнюю, 15-ю, позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

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Интер Майами Сергей Кривцов MLS Клуб де Фут Монреаль
Источник Sport.ua
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