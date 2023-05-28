На дно. Интер Майами с Кривцовым опустился в подвал конференции МЛС
Клуб украинского защитника потерпел очередное поражение
В ночь на воскресенье, 28 мая, за океаном сыграны очередные матчи регулярного чемпионата МЛС.
Клуб «Интер Майами», цвета которого защищает украинский защитник Сергей Кривцов, потерпел поражение со счетом 1:2 от «Монреаля».
Кривцов в центре обороны «Интер Майами» отыграл весь матч. На 74-й минуте получил предупреждение.
Поражение в матче стало для «Интер Майами» 9-м в нынешнем сезоне. Имея в активе 15 пунктов, он опустился на последнюю, 15-ю, позицию в турнирной таблице Восточной конференции.
Final from Montréal#MTLvMIA pic.twitter.com/5T8fFIvFUB— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 28, 2023
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