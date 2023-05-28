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  4. КОСТЮК: «Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис в матче с Соболенко»
Ролан Гаррос
28 мая 2023, 03:54 |
185
0

КОСТЮК: «Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис в матче с Соболенко»

Украинская теннисистка сыграет в первом круге Ролан Гаррос с Ариной Соболенко

28 мая 2023, 03:54 |
185
0
КОСТЮК: «Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис в матче с Соболенко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своем состоянии перед стартом Ролан Гаррос и поделилась ожиданиями от матча первого круга против Арины Соболенко.

«Настроение у меня нормальное, боевое, как обычно перед турниром Большого Шлема. После Рима я поехала обратно в Монако, проводила время с родными, восстанавливалась, потому что я снова заболела.

Никто об этом не знал, но за последний месяц у меня была волна болячек. Знаю, что много людей переболело в Туре. Я отравилась, потом у меня была какая-то вирусная болезнь перед Кубком Билли Джин Кинг, в Мадриде я снова заболела, но еще сильнее. Думала, что это аллергия, потому что там было цветение. Потом у меня были реакции в теле после болезни. И после Рима я приехала домой и в первый же день снова заболела. Не знаю, когда в последний раз я столько болела. Сейчас физическое состояние, слава Богу, нормальное. Чувствую, что эта волна уже проходит, потому что столько уже болеть невозможно.

Думаю, что это впервые я сыграю с теннисисткой с таким высоким рейтингом, со второй ракеткой мира, на турнире Grand Slam. Я никогда не играла с таким высокорейтинговым игроком в первом круге, так что для меня это будет новый опыт. Не сказала бы, что мне прямо везло, но раньше на мэйджорах в первых матчах у меня всегда были неплохие сетки. Но какой смысл мне играть в теннис, если я не встречаюсь с сильными игроками, а Соболенко, кажется, сейчас лидирует по очкам в сезоне. Надеюсь, что будет достойная борьба и я смогу показать свой лучший теннис».

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Источник Большой теннис Украины
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