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Ролан Гаррос
28 мая 2023, 01:32 |
89
0

Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 28 мая

В воскресенье на корты Парижа выйдет только Марта Костюк

28 мая 2023, 01:32 |
89
0
Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 28 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 мая начнутся матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В воскресенье на корты Парижа выйдет только Марта Костюк.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Ролан Гаррос 2023. 1/64 фіналу

Корт Филиппа Шатрие. 1-й запуск (15:00*)
Арина Соболенко (№2 WTA) – Марта Костюк (№39 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Источник Sport.ua
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