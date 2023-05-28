Ролан Гаррос28 мая 2023, 01:32 |
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Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 28 мая
В воскресенье на корты Парижа выйдет только Марта Костюк
28 мая 2023, 01:32 |
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28 мая начнутся матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
В воскресенье на корты Парижа выйдет только Марта Костюк.
Расписание матчей с участием украинских теннисистов
Ролан Гаррос 2023. 1/64 фіналу
Корт Филиппа Шатрие. 1-й запуск (15:00*)
Арина Соболенко (№2 WTA) – Марта Костюк (№39 WTA)
*ориентировочное время начала по Киеву
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