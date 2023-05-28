Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 28 мая

28 мая начнутся матчи 1-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В воскресенье на корты Парижа выйдет только Марта Костюк.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Ролан Гаррос 2023. 1/64 фіналу

Корт Филиппа Шатрие. 1-й запуск (15:00*)

Арина Соболенко (№2 WTA) – Марта Костюк (№39 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ