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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 01:23 |
19
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая

Важные события во всех видах спорта

28 мая 2023, 01:23 |
19
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
УПЛ

В воскресенье, 27 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Александрия – Заря

Favbet 3.78 – 3.34 – 2.05

15:00 Шахтер – Днепр-1

Favbet 1.83 – 3.80 – 4.14

18:30 Арсенал – Вулверхэмптон

Favbet 1.40 – 5.65 – 8.10

18:30 Брентфорд – Манчестер Сити

Favbet 4.34 – 4.28 – 1.81

18:30 Челси – Ньюкасл

Favbet 2.91 – 3.84 – 2.43

ТЕННИС

12:00 Марта Костюк – Арина Соболенко

Favbet 5.70 – 1.14

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Источник Sport.ua
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