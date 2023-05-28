Украина. Премьер лига28 мая 2023, 01:23 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
Важные события во всех видах спорта
28 мая 2023, 01:23 |
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В воскресенье, 27 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Александрия – Заря
15:00 Шахтер – Днепр-1
18:30 Арсенал – Вулверхэмптон
18:30 Брентфорд – Манчестер Сити
18:30 Челси – Ньюкасл
ТЕННИС
12:00 Марта Костюк – Арина Соболенко
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