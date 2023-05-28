СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая

В воскресенье, 27 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Александрия – Заря

3.78 – 3.34 – 2.05

15:00 Шахтер – Днепр-1

1.83 – 3.80 – 4.14

18:30 Арсенал – Вулверхэмптон

1.40 – 5.65 – 8.10

18:30 Брентфорд – Манчестер Сити

4.34 – 4.28 – 1.81

18:30 Челси – Ньюкасл

2.91 – 3.84 – 2.43

ТЕННИС

12:00 Марта Костюк – Арина Соболенко

5.70 – 1.14