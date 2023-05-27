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27 мая 2023, 21:26 | Обновлено 27 мая 2023, 21:30
457
0

Источник: Аль-Айн выбрал замену Реброву, контракт уже подписан

Альфред Схредер заменит украинца

27 мая 2023, 21:26 | Обновлено 27 мая 2023, 21:30
457
0
Источник: Аль-Айн выбрал замену Реброву, контракт уже подписан
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфред Схредер

По информации СМИ ОАЭ, клуб Аль-Айн уже не только нашел замену для Сергея Реброва, но и подписал контракт. Сообщается, что вместо украинского тренера с командой будет работать Альфред Схредер, который нынешний сезон начинал в Аяксе, но был уволен.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об уходе Реброва и назначении Схредера. В воскресенье Аль-Айн поражением в кубковом финале завершил нынешний сезон.

Что касается Реброва, то он должен возглавить сборную Украину. Презентация УАФ ожидается на следующей неделе.

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Список УАФ адекватный, но без тренера он неполноценный
Альфред Схрёдер Сергей Ребров Аль-Айн
Источник Sport.ua
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