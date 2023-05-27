Источник: Аль-Айн выбрал замену Реброву, контракт уже подписан
Альфред Схредер заменит украинца
По информации СМИ ОАЭ, клуб Аль-Айн уже не только нашел замену для Сергея Реброва, но и подписал контракт. Сообщается, что вместо украинского тренера с командой будет работать Альфред Схредер, который нынешний сезон начинал в Аяксе, но был уволен.
Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об уходе Реброва и назначении Схредера. В воскресенье Аль-Айн поражением в кубковом финале завершил нынешний сезон.
Что касается Реброва, то он должен возглавить сборную Украину. Презентация УАФ ожидается на следующей неделе.
تعاقد || العين يتم تعاقده مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر (50 عاماً) خلفاً للأوكراني ريبروف https://t.co/U8YVccBNGc— سدّد (@UAEkick) May 27, 2023
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