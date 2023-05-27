В субботу, 27 мая, проходит финальный матч плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ между клубами «Ковентри» и «Лутон Таун».

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Старт поединка запланирован на 18:45 по Киеву.

«Лутон» ранее не играл в АПЛ, а «Ковентри» может вернуться в элиту впервые с 2001 года.

Ковентри – Лутон Таун. Битва за АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция