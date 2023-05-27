Англия27 мая 2023, 18:50 | Обновлено 27 мая 2023, 18:52
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Ковентри – Лутон Таун. Битва за АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотранслсяцию финального матча плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ
27 мая 2023, 18:50 | Обновлено 27 мая 2023, 18:52
684
0
В субботу, 27 мая, проходит финальный матч плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ между клубами «Ковентри» и «Лутон Таун».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 18:45 по Киеву.
«Лутон» ранее не играл в АПЛ, а «Ковентри» может вернуться в элиту впервые с 2001 года.
Ковентри – Лутон Таун. Битва за АПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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