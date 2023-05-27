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  4. Проблемы у Коваленко. Специя снова проиграла и зависла над зоной вылета
Италия
27 мая 2023, 19:03 |
222
2

Проблемы у Коваленко. Специя снова проиграла и зависла над зоной вылета

Команде грозит вылет в Серию B

27 мая 2023, 19:03 |
222
2
Проблемы у Коваленко. Специя снова проиграла и зависла над зоной вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче предпоследнего тура чемпионата Италии «Специя» проиграла «Торино» со счетом 0:4 и остается с риском вылета в Серию B. Украинский хавбек Виктор Коваленко провел игру на лавке запасных.

«Специя» набрала 30 очков и на один пункт опережает «Верону», которая находится в зоне вылета. Но у конкурента в этом туре еще матч с «Эмполи».

«Специя» в последнем туре сыграет с «Ромой».

Чемпионат Италии. 37-й тур

Специя - Торино 0:4

Салернитана - Удинезе 3:2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Octopus
У Коваленко никаких проблем, он вернется в конце сезона в Аталанту из аренды))
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BuroStavokYoutube
Якщо завтра Верона виграе,то привіт Серія Б. Треба було забивати. 0-4
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