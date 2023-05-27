Италия27 мая 2023, 19:03 |
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Проблемы у Коваленко. Специя снова проиграла и зависла над зоной вылета
Команде грозит вылет в Серию B
27 мая 2023, 19:03 |
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В матче предпоследнего тура чемпионата Италии «Специя» проиграла «Торино» со счетом 0:4 и остается с риском вылета в Серию B. Украинский хавбек Виктор Коваленко провел игру на лавке запасных.
«Специя» набрала 30 очков и на один пункт опережает «Верону», которая находится в зоне вылета. Но у конкурента в этом туре еще матч с «Эмполи».
«Специя» в последнем туре сыграет с «Ромой».
Чемпионат Италии. 37-й тур
Специя - Торино 0:4
Салернитана - Удинезе 3:2
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Комментарии 2
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У Коваленко никаких проблем, он вернется в конце сезона в Аталанту из аренды))
Якщо завтра Верона виграе,то привіт Серія Б. Треба було забивати. 0-4
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