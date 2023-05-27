Проблемы у Коваленко. Специя снова проиграла и зависла над зоной вылета

В матче предпоследнего тура чемпионата Италии «Специя» проиграла «Торино» со счетом 0:4 и остается с риском вылета в Серию B. Украинский хавбек Виктор Коваленко провел игру на лавке запасных.

«Специя» набрала 30 очков и на один пункт опережает «Верону», которая находится в зоне вылета. Но у конкурента в этом туре еще матч с «Эмполи».

«Специя» в последнем туре сыграет с «Ромой».

Чемпионат Италии. 37-й тур

Специя - Торино 0:4

Салернитана - Удинезе 3:2