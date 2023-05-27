Аль-Айн – Аль-Шарджа. Финал Кубка лиги для Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

В субботу, 27 мая, проходит финальный матч Кубка Лиги ОАЭ между клубами «Аль-Айн» и «Аль-Шарджа».

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Старт поединка запланирован на 18:45 по киевскому времени.

Украинский вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко не сыграет в этом поединке из-за травмы. «Аль-Айн» тренирует украинский наставник Сергей Ребров.

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