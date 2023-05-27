Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Айн – Аль-Шарджа. Финал Кубка лиги для Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Другие новости
27 мая 2023, 18:40 |
3264
0

Аль-Айн – Аль-Шарджа. Финал Кубка лиги для Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального поединка Кубка Лиги ОАЭ

27 мая 2023, 18:40 |
3264
0
Аль-Айн – Аль-Шарджа. Финал Кубка лиги для Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

В субботу, 27 мая, проходит финальный матч Кубка Лиги ОАЭ между клубами «Аль-Айн» и «Аль-Шарджа».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 18:45 по киевскому времени.

Украинский вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко не сыграет в этом поединке из-за травмы. «Аль-Айн» тренирует украинский наставник Сергей Ребров.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Список УАФ адекватный, но без тренера он неполноценный
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы сборную Украины возглавил Николай Павлов»
Аль-Айн Аль-Шарджа Кубок лиги ОАЭ по футболу смотреть онлайн Сергей Ребров Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Футбол | 27 мая 2023, 16:02 15
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей

Команда Калитвинцева выиграла чемпионат

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Бенито
Футбол | 27 мая 2023, 14:47 10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Бенито
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Бенито

Киевляне решили сохранить игрока

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.05.2023, 10:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
Хоккей | 27.05.2023, 08:41
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
На сайте Динамо-Минск опубликовали некролог лукашенко
Андрей ТЛУМАК: «За что меня критиковать? За то, что я восстановил Карпаты?»
Футбол | 27.05.2023, 16:25
Андрей ТЛУМАК: «За что меня критиковать? За то, что я восстановил Карпаты?»
Андрей ТЛУМАК: «За что меня критиковать? За то, что я восстановил Карпаты?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
25.05.2023, 18:41 17
Водные виды
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
27.05.2023, 09:30 5
Хоккей
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
25.05.2023, 19:46 2
Бокс
ПАЛКИН – ФИФА : «Ничего не перепутали? Они – агрессор, мы – пострадавшие»
ПАЛКИН – ФИФА : «Ничего не перепутали? Они – агрессор, мы – пострадавшие»
26.05.2023, 16:37 5
Футбол
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
26.05.2023, 11:54 50
Футбол
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 35
Теннис
С Мудриком и Забарным? Кого Ротань возьмет на Евро-2023
С Мудриком и Забарным? Кого Ротань возьмет на Евро-2023
27.05.2023, 10:53 19
Футбол
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
150 тысяч. Ворскла получила от Шахтера деньги за победу над Днепром-1
26.05.2023, 17:11 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности